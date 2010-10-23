Eczanelerde provizyon sistemi çöktü, hastalar ilaçsız kaldı

T24 - Haftabaşından bu yana aksaklık yaşanan eczane provizyon sistemi Medula, tamamen çöktü. Acil hastalar da dahil hiç kimse ilaç alamıyor.



Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Sekreteri Özgür Özel, yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, eczanelerde kullanılan ve reçete onay sistemi denilen ''Medula Provizyon Sistemi''nde Pazartesi gününden bu yana aksaklıkların meydana geldiğini, şu an ise sistemin tamamen çöktüğünü bildirdi.

Çalışmayan sistem nedeniyle hastaların ilaçlarını hiçbir eczaneden alamadıklarını, buna acil hastaların da dahil olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

''Pazartesi gününden beri, sistemden zor da olsa onay almayı başarabilen eczacılar, hastalarına ilaç ve danışmanlık hizmetlerini verebiliyorlardı. Ancak ne yazık ki sistem tamamen çökmüş durumda.

Eczacılar hastaların ilaçlarını temin edebilmek için sistemin düzelmesini bekliyorlar, iki gündür eczanelerinde sabahlıyorlar. Artık bu altyapı sorunlarını yaşamak ve hastalarımızın mağduriyetine tanık olmak istemiyoruz.

Ayrıca bu aksaklığın bizden kaynaklanmadığını her seferinde anlatmak yerine, hastalarımıza daha fazla danışmanlık hizmeti sunabileceğimiz bir çalışma ortamında mesleğimizi icra etmek istiyoruz.

İlaçlarını alamayan ve haklı olarak kızgın olan hastalarımızın sorunun eczacılarından kaynaklanmadığını bilmelerini istiyor, yetkililerin, içinde acil hastalar da bulunan yüz binlerin ilaca erişimini ortadan kaldıran bu arızayı bir an önce düzeltmelerini bekliyoruz.''



