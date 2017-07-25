Eczanelerde 'kırmızı' alarm: Gizli iflaslar var!

Türkiye'de binlerce eczacının gizli iflas durumları yaşadığı ileri sürüldü. Eczanesini kapatmak isteyen eczacılar ya evini satıyor ya banka kredisi çekmek zorunda kaldığı bildirildi.

Türkiye genelinde 25 bin 500 eczane bulunuyor. 37 eczacılık fakültesinde, 10 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü, her yıl ise 1400 yeni mezunun olduğu belirtiliyor. Eczacılar, hükümetinin uyguladığı ilaç politikaları nedeniyle son yıllarda sorunlarının katlanarak arttığını, çok sayıda eczacının borç batağında olduğunu ve iflasın eşiğine geldiğini vurgulayarak “Türkiye’de sağlık sisteminin emniyet supları olan eczaneler kırmızı alarm veriyor. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz” diyorlar. Eczacılar Necmi Kaymakçı ve Avni Kurtuldu, meslek örgütleri ve odalardan elde ettikleri verileri bir araya getirerek bir rapor hazırladı.

Her gün 2.5 milyon kişi

Türkiye’de 2.5 milyon kişi ile her gün muhatap olan eczacıların sorunlarının bir hayli fazla olduğu ortaya çıktı. Raporda, Türkiye’de faaliyet gösteren 25 bin eczanenin 5 bininin aylık net kazancının 1500 TL; 7 bin eczanenin 2500 TL olduğuna dikkat çekiliyor. Buna karşın yalnızca 1150 eczanenin aylık net kazancının 12.000 TL olduğu görülüyor.

Mezun çok, iş yok

Eczacı Avni Kurtuldu, mevcut yasanın 3 bin 500 kişiye bir eczane açılmasını önerdiğini anımsatarak “Türkiye’deki eczacılık fakültesi öğrenci sayısı 10 bin ve her yıl 1400 mezun var. Bu durumda Türkiye’nin hiçbir yerinde eczane açılamaz. Aşırı şişkinlik var. Eczanelerin darboğaza girmelerinin sebebinden biri bu” diyor. Kurtuldu, fakültelerin sayısının azaltılması ve bir planlama yapılması gerektiğini dile getiriyor. Yaşanan ekonomik sorunların bir başka nedeninin ise “eczacı kâr marjlarının düşük olması” olarak değerlendiren Kurtuldu, şöyle devam ediyor:

“Eczaneler iflasın eşiğinde, kapatmak istiyor ama borçlar nedeniyle yapamıyorlar. Ortalama 12 bin eczane ayda 1500-2500 TL arasında kazanıyor. Eczacılar bankalara, depolara borçlu. Eczanesini kapatmak için paraya ihtiyaçları var. Aslında gizli iflas durumu yaşanıyor. Eczane kâr marjları düzeltilmeli, meslek hakkı getirilmeli. Bizler aynı zamanda SGK bürosu gibi çalışıyoruz. Devletin alması gereken katkı payları, muayene ücretlerini bizler alıyoruz. Vatandaş da eczaneye geldiğinde yüksek fiyat farkları ile karşı karşıya kalıyor. Hani sağlıkta devrim? Bir de sahte reçete durumu var. Sahte reçetede günah keçisi eczacılar ne yazık ki. Hiçbir suçları olmamasına karşın fatura bizlere kesiliyor. ”

Kılıçdaroğlu ile görüşme

Eczacı Necmi Kaymakçı ise eczacıların yaşadığı sorunları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini belirterek “Adalet Yürüyüşü nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Eczacıların sorunları bütün yakıcılığı ile devam ediyor. İflaslar var. Eczanelerin birçoğu borçlu, eczaneleri kapatmak isteseler bile çok zorlanıyorlar. Banka kredisi kullanıyorlar. Eczanelerin giderleri fazla, gelirleri az. Bu nedenle sistem yürümüyor. Eczacılar da adalet istiyor” diyor. Kaymakçı, şöyle devam ediyor: “Benim tanıdığım bir arkadaş eczanesini kapatmak için İstanbul’da iki daire satmış. Eski bir arkadaşım da bir evini satmış. Bir arkadaşım da bana dedi ki 200-250 bin para lazım kapatabilmem için. Böyle çok fazla eczane var. Toplumda meslek grubu olarak bu kadar zor şartlarda çalışan bir meslek grubu daha yok. Ana muhalefet partisinin lideri Kılıçdaroğlu, ‘Ne gerekiyorsa yapalım’ dedi. Önümüzdeki günlerde kendisi ile görüşmeyi planlıyoruz. ”

Bulunamayan ilaçlar

Eczacı Kurtuldu, ülkemizde şu anda kanser, kan gibi hayati önem taşıyan pek çok ithal ilaçların bulunamadığını anlatarak, “İlaç fiyat kararnamesine göre, ithal ilaçlar sabit kur üzerinden veriliyor. Bir Avro şu an 2.342 TL’de sabitlendi. Ancak piyasada 4 liralarda. İlaç firması da sabit kurun ülkemizde düşük olması nedeniyle ithal ilaçları ülkemize vermiyor. Pek çok ilaç da bulunamıyor” diyor.

Yıllık cirolara göre eczaneler

* 5 bin eczanenin cirosu: 0-350 bin TL

* 7 bin eczanenin cirosu: 350-600 bin TL

* 7 bin 500 eczanenin cirosu: 600- 900 bin TL

* 3 bin eczanenin cirosu: 900 bin- 1 milyon 200 bin TL

* Bin eczanenin cirosu: 1 milyon 200 bin-1 milyon 500 bin TL

* Bin 150 eczanenin cirosu: 1 milyon 500 bin TL ve üzeri.