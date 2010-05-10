Eczanelerde 'kare kod' uygulamasına geçiliyor

T24-

Zararsız, Sağlık Bakanlığı veri tabanında yer alan ilaç takip sistemi ile kayıt yapılmasının ve satılan bütün ilaçların kayıtlarının düşürülmesi uygulamasının devreye gireceğini ifade etti. Haziran'dan itibaren Türkiye'de hiçbir ilacın kare kodsuz olarak satışın mümkün olmayacağını söyleyen Zararsız, bütün ilaçların kare kodlu olarak satılacağını vurguladı. Zararsız şöyle konuştu:



"Buna dair her türlü tedbiri aldık. Programlarımızı oluşturduk. Testleri yaptık, sistemimizi hazır hale getirdik. Bu işin önemi özellikle de sağlık harcamalarındaki suistimalin ve mükerrer ilaç satışının önüne geçilmesi. Ayrıca bu sayede gereksiz ilaç kullanımı önlenmiş olacak. 16 Mayıs'tan itibaren alınacak ilaçlarda uygulanacak kare kod işlemlerine tüm vatandaşların tahammül göstermesini ve 1-2 gün yaşanacak aksaklıkların derhal SGK'ya bildirilmesini istiyoruz."



"TEB ile işbirliği yaparak tüm eczanelere kod okuyucu sağladık"



Bir gazetecinin ilaç takip sisteminde eczanelerin durumu, eczanelerin hepsinin bu uygulamaya geçip geçmediği, eczaneler açısından bir problem olup olmadığı ve bu sisteme geçmeyen eczanelere yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna Zararsız, ilaç takip sistemini 1 Mart'ta Medula sistemine eklenen bir modülle uygulanmaya başlandığını anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti:



"Fakat o dönemde eczacılarımızın bazı davranışları nedeniyle programın performanslı çalışması önlendi. Bu nedenle bir erteleme gerçekleşti. Şu an itibariyle gerek bizim programımızda gerekse Medula ve Medula'ya eklenmiş ilaç takip sistemine dayalı modül ile gerekse asıl veri tabanının olduğu Sağlık Bakanlığı'ndaki ilaç takip sistemi veri tabanında herhangi bir sorun yok. Eczacılarımızın ilaç takip sistemine dayalı olarak kare kodlu ilaçları satarken, başka herhangi bir programa ihtiyaçları bulunmuyor. Medula'nın yeni versiyonu üzerine eklenmiş olan bu modül üzerinden bütün kare kodlu ilaçlar ilaç takip sisteminden sorgulanacak ve anında teyitleri yapılarak satılacak. Şu an itibariyle bu programın geçerli olduğu bütün eczanelerde bu program mevcut."



Zararsız, eczanelerin ihtiyacı olan Kare Kod Okuyucusunu Türkiye Eczacılar Birliği ile birlikte hareket ederek, tüm eczanelerin bu okuyucuyu almasının sağlandığını kaydetti. Zararsız, SGK ve Sağlık Bakanlığı veri tabanının ilaç takip sistemine hazır olduğunun altını çizerek, "Günlük 3,5 milyon civarında on-line işlemin yapıldığı bir sistemde ilk zamanlar bir yüklenme nedeniyle bir performans düşüklüğü olabilir. Bu en fazla 1 veya 2 gün sürecek. O günlerde 24 saat alarm vaziyetinde çalışacağız" diye konuştu.



Zararsız, bir vatandaşın bile kare kodlu ilacı almadan eczaneden ayrılmayacağını dile getirerek, bu sayede Türkiye'deki tüm ilaç üretiminin ve pazarlamasının kayıtlı olacağının sözlerine ekledi. (Cumhuriyet)