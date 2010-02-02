Eczanelerde İTS ve Karekod çilesi

T24- Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, 29 Ocak'da yürürlüğe giren İlaç Takip Sistemi (İTS) ve Karekod uygulamasının ilk günden itibaren eczanelerde büyük bir kaos yaşanmasına neden olduğunu belirtti.





Saydan, SGK'nın ve İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün (İEGM) yayımladığı kupür ve barkod tablosunun 6 bilinmeyenli denkleme benzediğini ifade ederek, "İTS'nin bağlı olduğu İEGM sitesinde "karekodlu ifadesi olan ürünlerde karekod kesilmez' demesine rağmen, SGK'nın genelgesinde "karekod kesilecek' denmektedir. Eczacılar olarak ne yapacağımızı bilmez durumdayız" diye konuştu.



Saydan, yaptığı açıklamada, İTS uygulamasının pilot eczanelerde denenmeden başladığını belirterek, eczacılara detaylı bilgilendirme yapılmamasından hastaların ilaca ulaşımını da engellediğini söyledi.



Saydan, eczanelere gelmeye başlayan karekodlu ilaçların kaosa neden olduğunu ifade ederek, "Ecza depoları sisteme dahil olana kadar uygulamanın ertelenmesi hastalar için hayati önem taşımaktadır. Zira, yaşanan kaos yüzünden ilaca ulaşamayan hastaların hayatının risk altında olduğu gerçeği görmezden gelinmemelidir" dedi.



Eczacıya kupür çilesi



Saydan, SGK'nın ve İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün (İEGM) yayımladığı kupür ve barkod tablosunun 6 bilinmeyenli denkleme benzediğini ifade ederek, "İTS'nin bağlı olduğu İEGM sitesinde "karekodlu ifadesi olan ürünlerde karekod kesilmez' demesine rağmen, SGK'nın 20 Ocak genelgesinde "karekod kesilecek' denmektedir. Eczacılar olarak ne yapacağımızı bilmez durumdayız" diye konuştu.



Saydan, İEGM ile SGK'nın kendi aralarında koordinasyon sağlayamadığını ve eczacıları zor duruma soktuğunu söyleyerek, "Dün itibariyle 23 bin eczane İTS "denek' eczanesi olmuştur. Eczacılar olarak hangi kurumun dediğini yapacağımız şaşırmış durumdayız" dedi.





Pilot eczane uygulaması sınfta kaldı, yine de İTS başladı



Saydan, Sağlık Bakanlığı'nın ürünler üzerine ilaç firmalarınca karekodun konulma mecburiyetini 1 Ocak 2010 olarak belirlediğini söyleyerek, "Uygulamada karşılaşılacak aksaklıkları görmek açısından çok az sayıdaki eczanede pilot uygulama başlatılmış, ancak bu pilot eczanelerde İlaç firmalarının sisteme kayıt yapamamaları nedeniyle sistemin çalışması test edilememiş, yani pilot uygulama gerçek anlamda yapılamamıştır. Buna rağmen Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü yayınladığı genelge ile İlaç Takip sistemini yeterli sayıda pilot uygulama yapıldığı gerekçesiyle alelacele hayata geçirmiştir" dedi. Saydan, ecza depolarının sisteme dahil olma mecburiyetinin ise 1 Haziran 2010 olarak belirlendiğini de kaydederek, "Bütün yük ve sorumluluk eczacıların sırtına yüklenmiştir. Firmalarca sisteme ilaçların kayıt edilmemesi yüzünden eczanelerimize karekodlu olarak gelen ilaçlar için hiçbir işlem yapılamamakta, bu da hastaların ilaca ulaşımını engellemektedir" şeklinde konuştu.