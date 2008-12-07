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‘Eczaneler ayakta kalma mücadelesi veriyor’

Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Erdoğan Çolak, eczanelerin üçte birinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savundu.

07 Aralık 2008 02:00

Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Erdoğan Çolak, eczanelerin 4 yıldır ayakta kalma mücadelesi verdiğini, üçte birinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savundu. 

Eczacılar mitinge hazırlanıyor

Çolak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı eczanelerin, 1 Ekim'de yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki (SUT) düzenlemelerin ardından sorunlarının arttığını ifade ederek, vatandaşla karşı karşıya geldiklerini ve maddi sıkıntıya girdiklerini öne sürdü.

2004 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yapılan değerlendirmede, sağlık harcamaları içinde ilaç harcamalarının payının fazla olduğunun tespit edildiğini belirten Çolak, "Oysa Türkiye, benzerleri arasında kişi başına ilaç harcaması en düşük olan ülkelerden biridir. O günden beri, tedavi giderleri içinde ilaç giderlerinin payı düzenli olarak düşüyor. Bunun sonucunda da zarar gören ne kamu maliyesi, ne ilaç şirketleri oluyor. Sadece vatandaş ve eczacılar olumsuz etkileniyor" diye konuştu.

Çolak, kamuya verilen ilaçlarda yapılan eczacı iskontolarına kamu kurum iskontosının eklenmesi, hasta muayene ücretlerinin eczanelerden tahsil edilmesi, her ilaç için SGK'nın sistemine bağlanılarak onay/provizyon alınması zorunluluğunun eczaneleri maddi anlamda da sıkıntıya soktuğunu öne sürdü.

Çolak, "Eczaneler, 4 yıldır ayakta kalma mücadelesi veriyor. Eczanelerin üçte biri kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır" dedi.

"İlaç şirketlerinin kamuya yaptığı kamu kurum iskontolarının eczanelerde, perakende satış fiyatı üzerinden alınmasının yarattığı yüzde 3'lük kayıp, hastaların sıkıntıya girmemesi için Aralık 2008'e kadar uzatıldı" diyen Çolak, 31 Aralıkta yeni bir sözleşme imzalanmaması halinde 2008 Yılı İlaç Alım Protokolü'nün 1 Ocak 2009'da sona ereceğini söyledi.

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