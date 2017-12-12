Eczane ve manavdan hırsızlığa 6 gözaltı

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, çeşitli tarihlerde eczane ve manavdan hırsız yaptıkları öne sürülen 6 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3\'ü tutuklandı.

Salihli\'de faaliyet gösteren bir eczane ile manavdan hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için Salihli İlçe ve İzmir Emniyet Müdürlüğü operasyon başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, E-96 Karayolu\'ndaki plaka tanıma sisteminden, şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti. Polis ekiplerinin operasyonunda şüpheliler Ş.B.U., M.V.U., A.F.İ., Y.Ö., V.E. ve M.T. İzmir\'de yakalandı. Gönderildikleri Salihli\'de, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ö., V.E. ve M.T. tutuklanırken, diğer 3\'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



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