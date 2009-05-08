Eczacılık ürün ihracatı yüzde 1,23 arttı

Eczacılık sektöründe yılın dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 1,23 arttığı bildirildi.



İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan yazılı açıklamada, kimya sektörünün, ihracatta yaşanan düşüşü alt sektörleriyle yavaş yavaş aşmaya başladığı belirtilerek, özellikle Afrika pazarına yapılan ihracatın burada büyük payı olduğu vurgulandı.



Kimya sektörü içinde yer alan eczacılık ürünlerinin, sektörlerin hızla küçüldüğü ve ihracatın düştüğü bir dönemde, geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 1,23 oranında ihracat artışı gerçekleştiği ve böylece eczacılık ürünlerinin, ihracatı düşmeyen tek sektör olduğu ifade edildi.



Kimya sektöründeki ihracat rakamlarına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Geçtiğimiz üç ayda kara kıtaya yaptığı ihracatı yüzde 4 bin artıran sektörün bu başarısı, nisan ayında da devam etti. Türkiye'den Afrika'ya yapılan kimyasal ihracat artışı geçen ay da sürdürdü.



Kimya sektörü geçen yılın ilk 4 ayında, 4 milyar 445 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu yılın aynı döneminde ise 2 milyar 487 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu, yüzde 44,04 oranında bir gerilemeyi ifade ediyor. Nisan ayında ise kimya sektörünün ihracatında yaşanan gerileme oranı geçen yılın nisan ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 38,98 oldu. Geçen yıl nisan ayında 1 milyar 237 milyon dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl 755 milyon 293 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



İKMİB Başkanı Murat Akyüz ise kimya sektöründeki ihracat rakamlarını tekrar eski seviyelere taşımak için yeni pazar bağlantılarını sürdürdüklerini belirterek, Sektörün içindeki eczacılık ürünleri ihracatının artış göstermesinin memnuniyet verici olduğunun altını çizdi.



Akyüz, 2009 yılının ilk dört aylık döneminde ihracatta birinci durumda plastikler ve mamulleri grubunun yer aldığına dikkati çekerek, son yıllarda ihracat birincisi olan petrokimyasallar sektörününü ikinci sıraya gerilediğini, en çok ihracat düşüşü görülen grubun petrokimyasallar grubu olduğunu ve bu sektörde yüzde 74,57 düşüş gerçekleştiğini vurguladı.

