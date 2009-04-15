Eczacılarır Ergenekon tepkisi

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, "Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan meslektaşlarının "serbest bırakılmasını" istedi.



Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 2. Başkanı Prof. Dr. Filiz Meriçli ile ÇYDD Genel Saymanı eczacı Perran Yorgancıgil'in "soruşturma kapsamında üç günden fazla bir süredir gözaltında tutulmasını anlamakta zorlanıldığı" belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Demokrasiye, insan haklarına sıkı sıkıya bağlı bu kişilerin 'darbe yanlısı' olarak nitelendirilmesini şiddetle kınıyoruz. İnsan sağlığı ve hakları, toplum sağlığı ve hakları aynı zamanda da ülke menfaati için son derece hassas, bu konuda sürekli projeler üreten, bu düşünceyi temelde benimseyen ve yaygınlaştıran bir meslek grubunun mensubu olarak, meslektaşlarımızın henüz tam anlamıyla neyle suçlandıkları bile bilinmeden gözaltına alınmasını ve topluma suçlu olarak gösterilmesini üzülerek ve hayretle izliyoruz.



Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti olarak, bilimin yol göstericiliğinden ayrılmayarak yaşadığı coğrafyaya faydalı olma çabası içerisinde olan, eczacılık mesleğine yeni açılımlar getiren, bilgi, deneyim ve zekasını mesleğinin gelişimi için kullanan meslektaşlarımızın ivedilikle serbest bırakılmalarını talep ediyoruz."

