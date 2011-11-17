-Eczacılara iyi haber ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında serbest eczanelerden hizmet alımıyla ilgili yenilecek protokolde yeni düzenlemeler yer alacağını belirterek, ''Eczacıların hatayla yaptıkları işlemler sonucunda hemen fesih cezasıyla karşı karşıya kalmalarının önüne geçeceğiz. Kupür, rapor, sağlık karnesi bulundurulması gibi nedenlerle ilgili cezaları da kaldıracağız'' dedi. Bakan Çelik, Türk Eczacılar Birliği 38. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyaset ve sağlık alanındaki gelişmeleri değerlendirdi. Sağlığın temel bir hak olduğunu, eşit ve kolay erişilebilir sağlık hizmeti sunmanın temel hedefleri olduğunu ifade eden Çelik, Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye'de yeni bir dönem başladığına işaret etti. 2012'de Yeşil Kartlıların da bu sisteme dahil edilmesiyle vatandaşların yüzde 100'ünü kapsayan bir çatı oluşacağını anlatan Çelik, gelir testi uygulamasıyla asgari ücretin 1/3'ünden az gelire sahip olanların primlerinin devlet tarafından karşılanacağını anımsattı. Bu konudaki eleştirilere de yanıt veren Çelik, düzenleme yapılırken sivil toplum kuruluşları, ilgili kesimlerle konuyu enine boyuna değerlendirdiklerini anlattı. Aylık 279 liranın üstünde geliri olanların kademeli bir şekilde prim ödemesinin öngörüldüğünü ifade eden Çelik, uygulamada ortaya çıkabilecek rahatsızlıklara karşı diyalog kapılarının açık olacağını, sorunları birlikte çözme sorumlulukları bulunduğunu belirtti. Yaptıkları düzenlemelerle sağlık alanında birçok iyileştirmeler yaptıklarına işaret eden Çelik, kamu kaynaklarının sağlığa gitmesinden rahatsız olmadıklarını, endişeye ve paniğe gerek bulunmadığını ifade etti. Konuşmasında sağlık harcamalarındaki artışa da değinen Çelik, göreve gelmelerinin ardından yapılan düzenlemeler nedeniyle vatandaşların sağlık hizmetlerinden memnuniyetinin arttığını, yüzde 90'lara çıktığını belirtti. Türkiye'de işsizlikle mücadelede gelinen noktaya da dikkati çeken Çelik, son bir yılda 1 milyon 700 bin kişinin istihdam edildiğini bildirdi. İşsizlik rakamlarının gelişmiş ülkelerde yükselirken Türkiye'de düştüğünü, G-20 ülkelerinin Türkiye'yi bu konudaki başarısından dolayı tebrik ettiğini anlatan Çelik, eleştiriye her zaman açık olduğunu ancak yapılanların iyi değerlendirilmesi gereğine işaret etti. Yeni anayasa oluşturulması çalışmalarına da değinen Çelik, bu konuda sağduyunun hakim olması ve diyalog içinde milletin istediği bir anayasanın gerçekleştirilmesi dileğini iletti. Emekli aylıklarında intibak düzenlemesine yönelik çalışmayla ilgili bilgi de veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, dosya bazlı çalışmanın 2012'de bitirilmesinin amaçlandığını, konunun 2013'te de netleşmesinin beklendiğini bildirdi. Çelik, 2013'de defaten ödemenin de söz konusu olabileceğini ifade etti. Depremde toplanan yardımlarla ilgili açıklamalarda da bulunan Çelik, her depremden dersler çıkarıldığını, depremzedelere ve burada hayatını kaybedenlerle yakınlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı. -''Berlusconi ile uzaktan yakından alakası yok''- Toplantıda yaptığı konuşmada, ''AK Parti'nin yüzde 50 oy oranıyla iktidara geldiğini, ancak İtalya'nın istifa eden Başbakanı Berlusconi'nin de yüzde 44 oy aldığını'' anımsatarak hükümeti eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya'nın sözlerine de yanıt veren Çelik, ''Berlusconi ile Türkiye'nin başbakanını nasıl yan yana getirdiniz anlayamadım. Türkiye'nin Başbakanı Tayyip Erdoğan'dır. Berlusconi ile uzaktan yakından, dünyasıyla ilgisi yoktur'' dedi. -Eczacıların sorunları- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, konuşmasında, eczaların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarla ilgili de açıklamalarda bulundu. İlacın stratejik bir ürün olduğunu, sağlık sisteminin en önemli paydaşlarından olan eczacıların sorunlarının çözümü için gayret gösterdiklerini belirten Çelik, eczacılara 2007-2009 yılları arasında 1.3 milyar liralık kaynak aktarıldığını kaydetti. TEB ile SGK arasında serbest eczanelerden hizmet alımıyla ilgili yenilenecek protokolün hazırlık çalışmalarının da sürdüğünü bildiren Çelik, yeni protokolde yer alacak iyileştirmelerle şu bilgileri verdi: ''Eczacıların hatayla yaptıkları işlemler sonucunda hemen fesih cezasıyla karşı karşıya kalmalarının önüne geçeceğiz. Kupür, rapor, sağlık karnesi bulundurulması gibi nedenlerle ilgili cezaları da kaldıracağız. Ceza işlemleriyle ilgili hükümleri kendi içerisinde tutarlı hale getirip ödenecek ceza tutarlarını makul seviyelere indireceğiz. İki yıla kadar uzayan fesih sürelerini düşüreceğiz. Dağıtımlı reçetelerde mahkeme kararına aykırı olmamak üzere düzenleme yapma yetkisini de TEB'e vereceğiz.'' Bugüne kadar eczanelerden hizmet alınmasında karşılarına çıkan sorunların süratle ele alındığını kaydeden Çelik, elektronik ortamda iyileştirimeler yapacaklarını, Türk Telekom ile bunun için bazı görüşmeler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.