T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eczacılar: SGK bizi sigortasız çalıştırıyor

"Eczacılık hizmetinin yanı sıra SGK adına da hizmet vererek mesai harcamaktadır"

23 Nisan 2018 15:19

Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası (TEİS), SGK ile anlaşmalı eczanelerde çalışan sigortalıların prim desteğinden yararlanması için yasa değişikliği talep etti. TEİS milletvekilerine gönderdiği mektupta, " Eczane Hizmet Bedeli adı altında ödeme yapılmasına karşılık eczane çalışanlarının SSK primleri için herhangi bir destek verilmemekte, SGK bu hizmeti veren eczane personelini adeta sigortasız çalıştırmaktadır" denildi. 

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in hazırladığı haberde, mektupta şunlar kaydedildi: “SGK ile anlaşmalı eczanelerin tamamı yürürlükteki Sağlık Uygulama Tebliği ve Eczane İlaç Alım Protokolü kapsamında eczanelerine ilaç almak için başvuran sigortalı hak sahiplerinden SGK adına muayene ücreti tahsilatı yapmakta, muayene ücretleri hakkında bilgi vererek açıklama yapmakta, dolayısıyla da ilaç ve eczacılık hizmetinin yanı sıra SGK adına da hizmet vererek mesai harcamaktadır. Bu hizmetin karşılığı SGK tarafından Eczane Hizmet Bedeli adı altında ödeme yapılmasına karşılık eczane çalışanlarının SSK primleri için herhangi bir destek verilmemekte, SGK bu hizmeti veren eczane personelini adeta sigortasız çalıştırmaktadır.

Tüm sektörlere işsizliği önlemeye yönelik işçi istihdamlarında çeşitli kolaylıklar ve destekler sağlanırken eczanelerin işsizliği önlemeye ve işçi istihdamına katkı sağlamasına neden olan SGK uygulamaları dolayısıyla zorunlu olarak istihdam ettiği personel için destek sağlanmıyor olması Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, sigorta primi karşılanmadan alınan hizmet bedeli için prim desteği sağlanmayarak söz konusu primin eczacılara ödettirilmesi de Anayasa’nın angarya yasağına aykırı bir durum oluşturmaktadır.”

ETİKETLER

EczanesağlıksigortaprimSSK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24