Eczacılar Odası: SGK'nın ödeme listesinden çıkardığı 52 ilacın fiyatı katlanacak

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan, SGK listesinden çıkarılan 52 ilacın çok kullanılan ilaçlar olduğunu belirterek, "SGK’ya da çok masraf olan ilaçlar. Kararın gerekçesi ekonomik. SGK listesinden çıkan ilaçların fiyatları da katlanacak" diye konuştu.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan, 52 ilacın SGK ödeme listesinden çıkarılmasını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.

"Çok fazla reçete edildiği için SGK geri ödemesinde maliyeti olan ilaçlar"

İşte Özcan’ın açıklamalarından satırbaşları: "52 İlaç 15 Ekim’den itibaren geri ödemeden çıkartıldı. SGK Bu ilaçların bedelini karşılamıyor. Vatandaşın reçetesinde geri ödemeden çıkartılan ilaçlardan varsa parasını ödeyerek almak zorunda. Bu ilaçların içeride kas gevşeticiler, jeller, pandemide de sıklıkla kullanılan boğaz spreyleri ve bebeklerde diş çıkarma zamanı kullanılan ağrısını ve ateşini almasını sağlayan diş jelleri var.

Genel olarak 52 kalem ilaçta 10-20 TL arasında değişen fiyatlardan bahsedebiliriz. Tek başına büyük bir bedel değil ama çok sıklıkla kullanılan ilaçlar. Çok fazla reçete edildiği için SGK geri ödemesinde ciddi bir maliyeti olan ilaçlar. Ama bu ilaçlar sadece bir örnek yarın başka ilaç gruplarının da yolunun açılacağını düşünüyoruz. Neden bu ilaçlar desek bunun bir cevabı yok. Şu anda bunlar ileride ne olur bilinmiyor.

“Sosyal devlet anlayışına aykırı”

Geri ödeme sistemindeyken firmalar o ilaçların fiyatını o sistemde kalabilmek ve rekabet edebilmek için aşağıda tutarlar ama geri ödemeden çıkartıldığı zaman önlerinde bir engel yok. Geri ödemeden çıkarılan ilaçlar zaman içerisinde birkaç kat artar. Devlet ödemesindeyken 5 TL olan bir ilacın belki 15-20 TL’lere çıkabilmesi demek oluyor.



Vatandaşların parası varsa ilaca ulaşabilecek yoksa o ilaca ulaşamayacak. Sağlıkta tasarruf yapamazsınız, sağlık tasarruf yapabileceğiniz bir alan olmamalı ilaç böyle bir şey değildir. Bu ilacı öderim bu ilacı ödemem dediğinizde sosyal devlet anlayışından uzaklaşmış oluyorsunuz."