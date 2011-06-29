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ECZACILAR ODASI BAŞKANI TUTUKLANDI MALATYA (A.A)

29 Haziran 2011 21:35

-ECZACILAR ODASI BAŞKANI TUTUKLANDI MALATYA (A.A) - 29.06.2011 - Malatya'da, Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) 4 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla aralarında eczacı, doktor ve ilaç firmaları çalışanlarının da bulunduğu kişilere yönelik başlatılan operasyon kapsamında kefaletle serbest bırakılan Malatya Eczacılar Odası Başkanı Bülent K, Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildikten sonra kefaletle serbest bırakılan kişilerle ilgili itirazda bulundu. İtiraz üzerine aralarında Malatya Eczacılar Odası Başkanı Bülent K'nin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı. SGK müfettişlerinin hazırladığı rapor üzerine Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyon kapsamında Malatya, İstanbul, Antalya Kahramanmaraş ve Elazığ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, aralarında Malatya Eczası Odası Başkanı Bülent K. ile eczacı, doktor ve şirket mümessillerinin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alınmıştı. Malatya Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından ''nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik'' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan 8'i savcılıkça serbest bırakılmış, 18 kişi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.  Zanlılardan İ.B, M.U, O.P, Ü.K, T.E, E.Y, S.R.L, İ.D, R.Ü, ve H.A tutuklanmış, Bülent K. ile birlikte 8 kişi de kefaletle serbest bırakılmıştı.

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