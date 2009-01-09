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Eczacılar, 44 bin dilekçe ile bakanlık kapısında

22 bin eczacının gönderdiği 44 bin dilekçe Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edildi

09 Ocak 2009 02:00

22 bin eczacının gönderdiği 44 bin dilekçe Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edildi.

Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) İlaç Alım Protokolü’nü fesh etmesinden sonra 22 bin eczacı, TEB Yasası’nın değiştirilmemesi ve TEB’in devre dışı bırakılmaması için dilekçe topladı. TEB Merkez Heyeti üyeleri, eczacıların tüm Türkiye genelinde imzalayarak gönderdiği toplam 44 bin dilekçeyi bugün Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim etti. 

http://213.243.34.245/content/newsdetail.aspx?cat=25&newscode=23801

Eczacı temsilcilerinin ilk durağı Sağlık Bakanlığı oldu. Kamyonetle getirilen dilekçeler önce İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne bırakılmak istendi. Daha sonra dilekçeleri Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın Özel Kalemine teslim etme kararı alan TEB yöneticileri ile bakanlık güvenlik güçleri arasında kısa süreli tartıma yaşandı. TEB yöneticileri, 2 bin dilekçeyi Sağlık Bakanlığı’na, 22 bin dilekçeyi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim etti.
TEB Başkanı Erdoğan Çolak, eczacı-eczacı ortaklığına karşı olduklarını belirterek, bu amaçla topladıkları imzaları teslim ettiklerini söyledi.

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