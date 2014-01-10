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Eczacıbaşı'ndan internet düzenlemesine tepki

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı, internet ortamındaki yayınlarla ilgili düzenlemelerle ilgili bir açıklama yaptı

10 Ocak 2014 08:11

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, internette yapılması planlanan düzenlemeye ilişkin, "2007’de yürürlüğe girdiğinden beri, bu yasanın, ülkemizin bilgi toplumu niteliği kazanmasına engel olacağını ifade ettik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 2012 yılında, yasanın “ifade özgürlüğüne aykırı” olduğunu, uygulanmasının başka “insan haklarını da ihlal ettiği” kararına vardı. Yasanın bu hatalarının giderilmesi için çağrılarımızı sürdürürken ve internetin denetiminde insan haklarına saygı beklerken, bugün tam tersini üzüntüyle görüyoruz" dedi

 

Eczacıbaşı, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine dikkat çekerek, "Ülkemiz, Avrupa Birliği üyeliğine adaydır. Bu amaçla iç hukukunu Avrupa Birliği Hukuku’na uyarlamaktadır. Avrupa Birliği Hukuku, iç hukuku bağlar. Bu nedenle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “insan haklarına aykırı bulduğu” bir yasanın kısıtlayıcı yapısının daha da sertleştirilmesi bu hukuka açıkça aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca,Türkiye’nin, dünyada rekabet edebilmesinin başlıca şartının, ekonomisini bilgi temeline oturtması ve bu bilgi birikimini sürdürüp, aşmasına bağlı olduğunu dile getiren Eczacıbaşı, "bunu sağlamanın yolu ise interneti kısıtlayarak bilgiye erişimi güçleştirmek, hatta imkansız hale getirmek değil, Avrupa Birliği’nde internetin denetimine dair uygulamaları tıpkı iç hukukta olduğu gibi, hakkaniyete sadık kalarak, ölçülü ve dengeli bir şekilde uygulamaktır" dedi.

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