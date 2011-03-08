

T24- Yazar Gila Benmayor, Eczacıbaşı şirketinin "kadın istihdamını arttırmak" için işe alımda pozitif ayrımcılık yapacaklarını yazdı. Firmanın hedefi, yüzde 35 oranındaki “beyaz yakalı” kadın oranını yüzde 50’ye çekmek.

Benmayor'un Hürriyet gazetesindeki köşesinde yayımlanan (8 Mart 2011) şöyle:



Eczacıbaşı'ndan 8 Mart sürprizi





Eczacıbaşı, “kadın istihdamı” konusunda önemli bir karara imza attı.

Buna göre, Eczacıbaşı işe alımlarda eşit özelliklere sahip iki aday arasında kadın olanını tercih edecek.

“Kadın İstihdamı”nı arttırmaya yönelik önemli bir adım.

Hedef şu anda yüzde 35 oranındaki “beyaz yakalı” kadın oranını kısa sürede yüzde 50’ye çekmek.

Aynı şekilde yüzde 30 olan kadın yönetici ve yine yüzde 30’larda olan kadın müdür oranlarını yüzde 50’lere çekmek.

Grubun bu cesur kararını dün Eczacıbaşı Kadın Voleybol takımının bazı üyeleri eşliğinde açıklayan Erdal Karamercan ile konuşuyoruz.

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı’nın başarı grafiği yüksek.

Sayısız kere Türkiye şampiyonluğu kazanmış, Avrupa şampiyonu olmuş.

Uluslararası yarışmalarda ikinciliği üçüncülüğü var.

Eczacıbaşı CEO’su Karamercan, “Kadın Voleybol takımımızın başarısı kadına fırsat verildiği zaman neler yapabileceğini gösteriyor” diyor.

Gerçekten kadın voleybolcularımız dünyada 11. sırada, erkekler ise 46. sırada.



İş hayatında kadının adı



Sporda “kadının adı var” iddiasında olan Eczacıbaşı şimdi iş hayatında aynı şeyi yapmak istiyor.

Karamercan kadına yönelik bu adımı “sürdürülebilir kalkınma” adına attıklarını söylüyor.

Daha önce de yazmış olduğum gibi, Eczacıbaşı Grubu Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin Türkiye’deki ilk üyesi.

İkincisi Borusan.

Karamercan’ın söylediklerine dönersek, Eczacıbaşı, Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin bir üyesi olarak bazı taahütler altına girmiş.

İki yıldır karbon emisyonunu, su ve enerji tüketimini açıklıyor.

Örneğin 2009 yılında ton başında enerji tüketimini yüzde 8.1, su tüketimini yine ton başına yüzde 9.6 azaltmayı başarmış.

Karbon emisyonunda kaydettiği düşüş ise ton başına yüzde 7.3.

Karamercan “Sürdürülebilir kalkınmanın toplumsal boyutuna da dikkat çekmek istiyoruz” diyor.



Yüzde 5'lik artışın yoksulluğa etkisi



“Kadın bunun önemli bir parçası zira kadın istihdamında yüzde 5’lik bir artış yoksulluğu yüzde 15 oranında azaltıyor” diye ilave ediyor.



Bir erkeğin ağzından bunları duymak güzel bir 8 Mart hediyesi olsa gerek.

İşe alımlarda iki eşit aday arasında kadın olanını tercih etmek Eczacıbaşı’nda her kademedeki kadın oranını yukarıya çekecek.



Eczacıbaşı Grubu’ndaki şirketler arasında kadın istihdamını ön plana çıkanlar ise ödüllendirilecek.

Erdal Karamercan’ın büyük şirketlerle ilgili bir tespiti var.

“Şirketlere güven kriz nedeniyle erozyona uğradı. Artık şirketlerden sadece kârlılık, başarı istenmiyor. Artık toplumsal olaylara duyarı, insanların yaşamlarına dokunan şirketler makbul.”

İnsanların yaşamlarına dokunmanın yolu da mutlaka ve mutlaka kadından geçiyor.

Ezcacıbaşı’nın bu gerçeği görmüş olması ne iyi.