Eczacıbaşı'nda miras tartışmaları

T24- Şakir Eczacıbaşı'nın eşi, sözleşmedeki "eşlerden biri öldüğünde miras hayatta kalanındır" maddesine dayanarak, mirasın kendisine ait olduğunu öne sürünce, Bülent Eczacıbaşı dahil 9 yeğen ile karşı karşıya geldi.



İşadamı Şakir Eczacıbaşı'nın mirası, eşi ile aralarında Rahmi ve Bülent Eczacıbaşı'nın da bulunduğu 9 yeğenini karşı karşıya getirdi. "Mirastan pay istemiyorum" diyerek 3 ay önce koşulsuz mirasın reddi davası açan vâris yeğenlerden Füsun Eczacıbaşı Güran davasından vazgeçip, mirastan hak talep etti. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Şakir Eczacıbaşı ocak ayında vefat edince 48 yıllık hayat arkadaşı Saniha Sebla Eczacıbaşı, "eşlerden biri öldüğünde miras hayatta kalanındır" diye yaptıkları miras sözleşmesini ortaya atıp tüm mirasın kendisine ait olduğunu öne sürdü. İlk etapta mirasçılardan Füsun Eczacıbaşı Güran bunu kabul ederken, Rahmi ve Bülent Eczacıbaşı'nın başı çektiği diğer mirasçılar rıza göstermedi. Böyle bir sözleşmenin söz konusu olamayacağını belirten mirasçılara sonradan Füsun Eczacıbaşı Güran da dahil oldu. 9 mirasçı, amcaları Şakir Eczacıbaşı'nın üzerine kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin saptanmasını istedi.



'Gizli kasa açılsın'



Yengeleri Sebla Eczacıbaşı'nın "terekenin tespiti ve üzerine geçirilmesi" için açtığı davayı kabul etmeyen Eczacıbaşı ailesi, bilirkişi aracılığıyla Şakir Eczacıbaşı'nın Türkiye genelinde bulunan banka hesapları, tapu daireleri ve üye olduğu vakıflara yazı yazılarak alacaklarının tespitini istedi. Mirasçılar mahkemeye sundukları dilekçelerinde Sebla Eczacıbaşı'nın oturduğu ev, mallar ve tespit yapılan taşınmaz içindeki gizli kasanın açılarak mühürlenmesini talep etti. Dilekçede şöyle denildi: "Şakir Eczacıbaşı'nın hastalığı döneminde bankadan çekilen paraların son 6 aylık dönemi ortaya çıkarılsın. Bankalarda özel kasa olup olmadığı, BMW marka araç ve diğer araç kayıtları, Fikret Mualla ve Nuri İyem gibi ressamlara ait kıymetli tablolar ve değeri yüksek olan fotoğraf makinesi bulunsun. İKSV'ye yazı yazılarak amcamızın alacağı sorulup acilen tereke hesabına yatırılsın." Mirasçıların avukatları da duruşmada Şakir Eczacıbaşı'nın kullandığı iki tekerlekli sandalyenin fiyatının yüksek olduğunu, bu iki sandalyenin de bulunarak raporlara geçirilmesini talep etti. Mahkeme hâkimi, avukatın tekerlekli sandalyeyle ilgili talebini yazıya dökerek mahkemeye sunmasını istedi.



Menkul ve gayrimenkuller...



Şakir Eczacıbaşı'nın trilyonluk mirası banka ve tapularda sorulmaya başlandı. Resmi yazı yazılan banka ve tapu daireleri şöyle: "İş Bankası Etiler Şubesi, Akbank Suadiye Şubesi, HCBS, Yapı Kredi Bankası'nda özel hesaplar, Eczacıbaşı Yatırım Holding yatırım fon ve hesapları. Merkezi kayıt kuruluşu A.Ş. Askerocağı Caddesi Süzer Plaza, İKSV alacaklar, İzmir Kemalpaşa, Karşıyaka'daki daireler, İstanbul Beşiktaş, Etiler'de daireler. Şakir Eczacıbaşı'nın yabancı bankalardan hesabı, Cladiden Leu Ltd., Temhis Foundation Dan., ABD Newyork Ny Citibank, ABD İllinois Harrisbank, Almanya Frankfurt Denizbank."



