Eczacıbaşı'na rakip dayanmıyor

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu’nda yer alan Eczacıbaşı VitrA, turnuvadaki ikinci maçında Güney Amerika Şampiyonu Rexona Sesc Rio’yu 3-2 mağlup etti.

Filipinler’de düzenlenen 2016 Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda mücadelede eden temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA, A Grubu ikinci maçında Brezilya’nın Rexona Ades takımını 3 – 2 mağlup etti.



Manila kentindeki Mall Of Asia Arena’da oynanan karşılaşmayı 27-25, 19-25, 25-22, 18-25 ve 11-15’lik setlerle kazanan Eczacıbaşı VitrA, böylece ikinci maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.



Temsilcimiz, A Grubu’nda oynadığı ilk karşılaşmada da CEV Bayanlar Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu olan İtalya’dan Pomi Casalmaggiore ekibini 25-17, 25-18 ve 25-15’lik setlerle 3-0 mağlup etmişti.



B Grubu’nda yer alan bir diğer temsilcimiz VakıfBank ise İsviçre’nin Volero Zürih takımıyla bugün TSİ 11.30’da karşı karşıya gelecek.