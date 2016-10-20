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Spor

Eczacıbaşı'na rakip dayanmıyor

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya ekibini mağlup eden Eczacıbaşı, ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı

20 Ekim 2016 14:00

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu’nda yer alan Eczacıbaşı VitrA, turnuvadaki ikinci maçında Güney Amerika Şampiyonu Rexona Sesc Rio’yu 3-2 mağlup etti.

Filipinler’de düzenlenen 2016 Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda mücadelede eden temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA, A Grubu ikinci maçında Brezilya’nın Rexona Ades takımını 3 – 2 mağlup etti.

Manila kentindeki Mall Of Asia Arena’da oynanan karşılaşmayı 27-25, 19-25, 25-22, 18-25 ve 11-15’lik setlerle kazanan Eczacıbaşı VitrA, böylece ikinci maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

Temsilcimiz, A Grubu’nda oynadığı ilk karşılaşmada da CEV Bayanlar Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu olan İtalya’dan Pomi Casalmaggiore ekibini 25-17, 25-18 ve 25-15’lik setlerle 3-0 mağlup etmişti.

B Grubu’nda yer alan bir diğer temsilcimiz VakıfBank ise İsviçre’nin Volero Zürih takımıyla bugün TSİ 11.30’da karşı karşıya gelecek.

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EczacıbaşıFIVB Dünya Kulüpler ŞampiyonasıRexona Sesc Rio

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