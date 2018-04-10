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Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı satıldı

Metro Yatırım, Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı pay devrini duyurdu

10 Nisan 2018 15:00

Metro Yatırım, Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı pay devrini duyurdu.

Metro Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklarından Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş' nin sahip olduğu Şirket sermayesinin yüzde 5.0'ine tekabül eden toplam 1.050.000 lira nominal değerli A Grubu imtiyazlı payları, 1.0 lira nominal değerli pay için 6.24 lira fiyatla, Şirket sermayesinin yüzde 27.60' ına tekabül eden toplam 5.796.413,37 lira nominal değerli  B Grubu payları  ise 1.0 lira nominal değerli pay için 1.56 lira fiyatla ve yine Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklarından Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.' nin sahip olduğu Şirket sermayesinin yüzde 15'ine tekabül eden toplam 3.150.000 lira nominal değerli B Grubu  payları, 1.0 lira nominal değerli pay için 1.56 lira fiyatla olmak üzere Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ne 'toptan alış satış işlemleri' kapsamında pay devri Borsa İstanbul A.Ş. de gerçekleşmiştir.

Satılan 9.996.413,37 lira nominal değerli paylardan hali hazırda 8.946.413,37 lira nominal değerli B Grubu paylar 'Borsa'da işlem gören niteliktedir.' Kalan 1.050.000 lira nominal değerli  A Grubu paylar hali hazırda 'Borsa'da işlem gören nitelikte değildir.' 

Pay devri sonrası Eczacıbaşı Yatırım OrtaklığıA.Ş. ortaklık yapısında oluşan değişimi gösterir tablo ekte yer almaktadır.

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