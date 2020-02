Eczacıbaşı VitrA'lı Meliha İsmailoğlu: "Milli takım zamanla başarılı olacaktır"

\"Giovanni Guidetti ile çalışmak önemli\"

\"Böyle kolay bir maç beklemiyorduk\"

\"Önümüzdeki yıl da hedef kupa\"

\"Sahada keyifli olunca başarı geliyor\"

\"Taraftar desteği çok önemli\"

\"Vakıfbank\'la maçlarımız çekişmeli geçecek\"

\"Genç oyuncuların süre alması gerekiyor\"

Olgucan KALKAN-İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA)

Eczacıbaşı VitrA\'nın genç smaçörü Meliha İsmailoğlu, gelecek yılki hedeflerinden Play-Off\'lara, milli takımdan taraftar desteğine kadar bir çok konuda Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

\"BÖYLE KOLAY BİR MAÇ BEKLEMİYORDUK\"

Kadınlar CEV Kupası\'nı kazanan Eczacıbaşı VitrA\'lı oyuncu, final maçlarının diğer maçlara göre daha kolay geçtiğini belirterek, \"Finalden önce oynadığımız maçlar daha zor geçti. Özellikle deplasmanda Almanya, Rusya ve İtalya\'da oynadığımız maçlar çok daha zorluydu. Final maçlarının bu kadar kolay olacağını biz de beklemiyorduk ama final karşılaşmasında deplasmanda kazandığımız ilk maç bize büyük bir avantaj sağladı. Evimizde de bize alacağımız 2 set yetiyordu ve bunun bilincindeydik. Yine de maçı 3-0 kazanmak için hazırlanmıştık ve böyle olduğu için de gerçekten çok mutluyuz\" diye konuştu.

\"ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA HEDEF KUPA\"

Önümüzdeki yıl tekrardan Şampiyonlar Ligi\'nde yer alacaklarını ve hedeflerinin kupa olduğunu ifade eden Meliha İsmailoğlu, \"Önümüzdeki yıl hedefimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ancak bunu konuşmak için çok erken\" dedi.

\"MİLLİ TAKIM ZAMANLA BAŞARILI OLACAKTIR\"

Milli takımda bir değişim sürecinin yaşadığını ve bunun zamanla başarıya dönüşeceğini söyleyen Meliha, \"Milli takım aslında başarılı. Yeni bir yapılanmaya gittik ve yaşı büyük oyuncular milli takımda yer almayacak. Daha genç oyuncuları hazırlamamız gerekecek. Bir sonraki olimpiyatlar 2020 yılında ve buna hazırlanıyoruz. Her takımda böyle değişimler oluyor. Amerika da, Sırbistan da, Polonya da bu tarz değişikliklere gitti ve onların da birinci yıllarında büyük başarılar gelmedi ama beraber antrenman yaptıkça ve çalıştıkça daha büyük başarılara imza atıyorlar. Bizim de öyle yapacağımıza inanıyorum\" şeklinde konuştu.

\"SAHADA KEYİFLİ OLUNCA BAŞARI GELİYOR\"

Takım içinde yaşanan başarının temelinde sevginin olduğuna vurgu yapan Meliha İsmailoğlu, \"Takımla beraber çalışmanın keyifli olması gerektiğini düşünüyorum. Birbirimizi çok sevdiğimizde ve beraber zaman geçirdiğimizde sevgimiz artıyor ve bunu sahada da aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Özellikle Fenerbahçe\'de üç senem öyle geçti. Denk mi geldi bilmiyorum ama gerçekten öyle bir uyum vardı. Burada da şu an onu yaşıyorum. Umarım sonraki senelerde de hangi takımda olursam olayım onu yaşarım. Bence bu çok önemli. Sahada o keyifli anı sürdürdüğümüzde başarı da geliyor\" ifadelerini kullandı.

\"TARAFTAR DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ\"

İstanbul\'da oynanan final karşılaşmasındaki taraftar desteğinden mutlu olduğunu söyleyen Meliha İsmailoğlu, \"Tabii ki taraftar desteği çok önemli. Burada da çok güzel taraftarlarımız var. Her maça gelerek bize destek veriyorlar. Arkamızda büyük bir taraftar gücü var\" dedi.

\"VAKIFBANK\'LA MAÇLARIMIZ ÇEKİŞMELİ GEÇECEK\"

Şampiyonluk yolunda oynayacakları Vakıfbank maçlarının çok çekişmeli geçeceğini dile getiren genç oyuncu, \"VakıfBank da çok iyi bir takım. Şu ana kadar oynadığımız üç karşılaşma var. Hepsi de 3-0\'lık skorlarla bitti. 2\'sini biz, 1\'ini onlar kazandı. O da kupa finaliydi. Maalesef onu kaçırdık. Bu eşleşmede de en az 3 maç oynayacağız. Maçların çok çekişmeli geçeceğiniz düşünüyorum. Maç günleri birbirine yakın ama maç günü hangi takım gününde olursa ve iyi oynarsa kazanacaktır\" diye konuştu.

\"GENÇ OYUNCULARIN SÜRE ALMASI GEREKİYOR\"

Alt yapıdan sürekli oyuncu yetiştiğine de vurgu yapan Meliha, \"Alt yapıdan sürekli oyuncu yetişmesi hem kulüpler, hem de milli takımımız için çok önemli. Bu takımlarda genç oyuncuların yer alması güzel ama süre almaları gerekiyor diye düşünüyorum. Sonrasında milli takımda da süre alarak çok daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum\" şeklinde konuştu.

\"GIOVANNI GUIDETTI İLE ÇALIŞMAK ÖNEMLİ\"

Sezonun sona ermesiyle birlikte milli takıma gideceğini ve yoğun bir maç temposunun kendilerini beklediğini söyleyen smaçör, \"Bu yaz oldukça yoğun bir tempomuz olacak. Sadece Temmuz ayı boş ama yeni bir Grand Prix var. Eskiden 3 hafta artı finaller şeklinde oynanıyordu, şimdi 5 haftaya çıktı. Sonrasında da finaller olacak. Çok zorlu geçecek. Her hafta sonu başka bir ülkede olacağız. Antrenman için de çok fazla vaktimiz olmayacak. Ama bu süreç takımda uyumu sağlayacaktır diye düşünüyorum. Temmuz ayından sonra Ağustos ayı boyunca hazırlanma sürecimiz olacak ve bunun takım için çok iyi olacağını düşünüyorum. Giovanni Guidetti gibi önemli bir antrenörle çalışacağız. Özellikle de genç oyuncular için bu çok önemli. Çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sonrasında da dünya şampiyonasına gideceğiz. Çok güzel bir yaz bizi bekliyor\" açıklamasını yaptı.

Meliha, kendi hedefleri için de şunları söyledi:

\"Burada CEV Kupası\'nda 1\'inci olarak Şampiyonlar Ligi\'ne gitme hedefim vardı. Bunu başardık ve o yüzden çok mutluyum. Bu, takım için de çok önemliydi. Seneye de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamayı çok istiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Meliha İsmailoğlu\'nun açıklamaları

FOTOĞRAFLI