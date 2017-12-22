Eczacıbaşı VitrA yarı finale çıktı

Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Belediyespor: 3-0
Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde Nilüfer Belediyespor\'u 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA yarı finale yükseldi.
Turuncu beyazlılar, yarın yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadele saat 14:00\'de başlayacak.
Salon: Başkent Voleybol Salonu
Hakemler: Bilal Çağlar, Salim Bektaş.
Eczacıbaşı VitrA: Beyza, Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Simge (L), Hande, Ezgi, Adams.
Nilüfer Belediyespor: Birgül, Ana, Ceyda, Buijs, Özgenur, Duygu, Funda (L), Merve, Elif, Sinem, Hazal.
Setler: 3-0 (25-21,25-22,25-10)
Süre: 71 dakika (25,27,19)
ANKARA / DHA