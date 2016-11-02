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Spor

Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladı

Neslihan Demir Güler ve Tatiana Kosheleva aldıkları 13 sayıyla maçın en skorer isimleri oldu

02 Kasım 2016 11:55

CEV Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Maritza Plovdiv'i rahat bir oyunla set vermeden 3-0 yendi.

Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nın ardından hız kesmeden maçlarına devam eden Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında Bulgar rakibi Maritza Plovdiv’i 3-0 mağlup etti.

Kolodruma Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada, kaptan Neslihan Demir Güler ve Tatiana Kosheleva aldıkları 13 sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.

Turuncu-Beyazlılar, ikinci maçta Maritza Plovdiv’i 5 Kasım Cumartesi günü, saat 17.00’de, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda konuk edecek.

Salon: Kolodruma Plovdiv, Bulgaristan
Hakemler: Serhiy Hulka, Darko Savic

Maritza Plovdiv: Mariya Dancheva, Ani Bozdeva, Yoanna Atanasova, Marina Kovacheva, Simona Dimitrova, Kristina Cesljar, Radosveta Teneva, Viktoriya Grigorova, Dima Usheva, Ivelina Monova, Zhana Todorova, Silvana Chausheva, Gabriela Tsvetanova.

Eczacıbaşı VitrA: Neslihan Demir Güler, Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Tatiana Kosheleva, Rachael Adams, Jordan Larson, Maja Ognjenovic, Thaisa Daher Pallesi, Tijana Boskovic, Simge Şebnem Aköz, Büşra Kılıçlı, Nilay Özdemir, Hande Baladın, Gözde Yılmaz, Ceylan Arısan.

Setler: 0-3 (13-25, 13-25, 19-25)
Süre: 68 dakika

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