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Spor

Eczacıbaşı Vitra Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu!

Eczacıbaşı Vitra, finalde Rusya'nın Dinamo Krasnodar takımınını yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

10 Mayıs 2015 21:10

2015 Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda zafer Eczacıbaşı Vitra'nın oldu. 2015 DenizBank Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu Eczacıbaşı VitrA, müthiş sezonu dünya şampiyonluğu ile taçlandırdı!

İsviçre'deki 2015 Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Rusya'nın Dinamo Krasnodar takımı ile karşılaşan temlsilcimiz, 3-1'lik galibiyetle kupaya uzandı!

Eczacıbaşı VitrA, Rus rakibi karşısında 25-16 ve 25-21 ile 2-0 öne geçti. 3. Sette 24-22'yi yakalayan temsilcimiz 2 şampiyonluk sayısından yararlanamadı ve Dinamo Krasnodar  26-24 ile durumu 2-1 yapıp maça tutundu. Ancak temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA 3. seti 25-19, maçı da 3-1 alarak 2015 Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda kupaya uzandı!

 

Voleybolda 3. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

 

Böylece Eczacıbaşı, Türk voleyboluna dünya şampiyonluğu yaşatan 3. kulübümüz oldu. Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda 2010'da Fenerbahçe, 2013'te de VakıfBank şampiyonluğa ulaşmıştı. Ayrıca 2011'de Vakıfbank 2., 2012'de de Fenerbahçe 3. olmuştu.

Türk voleybolu böylece, Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda 3 şampiyonlukla zirvede yer alan Brezilya'yı da yakalamış oldu.

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