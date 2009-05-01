Eczacıbaşı, Vitra için SPK'ya başvurdu

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vitra Küvet Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirkete katılma suretiyle birleşme işlemine onay verilmesi nedeniyle bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğunu bildirdi.



Eczacıbaşı Yapı'dan İMKB'ye yapılan açıklamada, şirketin 30 Ocak tarihli Türk Ticaret Yasası'nın 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Yasası'nın 18.-20. maddeleri çerçevesinde Vitra Küvet Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirkete katılması suretiyle birleşme işlemine ilişkin bilgi verildi.



Birleşme işlemine ilişkin olarak, SPK'nın muhasebe ve raporlama ilkelerine uygun olarak hazırlanmış 31 Aralık 2008 tarihli mali tabloları esas alınmak üzere uzman kuruluş Deloitte Danışmanlık A.Ş. ve İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin görevlendirdiği bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlarda birleşme yöntemi olarak özkaynak, indirgenmiş nakit akımı, İMKB değeri ve piyasa karşılaştırma yöntemlerinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, özkaynak yönteminin birleşme yöntemi olarak daha makul ve adil olduğu sonucuna varıldığı kaydedildi.



Açıklamada, şöyle denildi:



"İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2009/1000 D. iş sayılı dosyasına istinaden görevlendirdiği bilirkişilerce hazırlanan bilirkişi raporunda birleşme oranı 0,886282 ve hisse değiştirme oranı 0,738001 olarak tespit edilmiştir.



Bugün yapılan yönetim kurulu toplantımızda genel kurul onayına sunulmak üzere bu oranları içeren birleşme sözleşmesi ve birleşme dolayısıyla yapılacak esas sözleşme değişiklikleri belirlenmiş olup, buna göre birleşme neticesinde şirketimiz sermayesinin 12.830.900 lira tutarında arttırılarak Vitra Küvet Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına 1 lira nominal değer karşılığı 1 adet hisse için, 1 Kr nominal değerli 73,8001 adet nama yazılı Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissesi verilecektir.



Yukarıda açıklanan oranlar, artırılan sermaye ve birleşme hususu SPK nezdinde gerçekleştirilen başvuru dosyasında yer almakta olup henüz kesinleşmemiştir. SPK'nın başvurumuza ilişkin nihai kararı sonrası birleşmeye ilişkin gerekli duyurular ayrıca yapılacak olup, birleşmeyle ilgili esaslar her iki şirketin tarihi bilahare açıklanacak genel kurul toplantılarında görüşülecektir."

