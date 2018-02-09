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Spor

Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nda çeyrek finalde

Yamamay e-work Busto Arsizio - Eczacıbaşı VitrA: 1-3 Çeyrek finaldeki rakip Yenisei Krasnoyarsk Uğur DEMİRKIRDI - Gökhan HEBEPÇİ / BUSTO ARSIZIO (İtalya), (DHA) SALON: Palayamamay HAKEMLER: Chantal Kaiser (Fransa), Sandl Kramar (Hırvatistan) YAMAMAY E-

09 Şubat 2018 03:38

Yamamay e-work Busto Arsizio - Eczacıbaşı VitrA: 1-3

Çeyrek finaldeki rakip Yenisei Krasnoyarsk

Uğur DEMİRKIRDI - Gökhan HEBEPÇİ / BUSTO ARSIZIO (İtalya), (DHA)

SALON: Palayamamay
HAKEMLER: Chantal Kaiser (Fransa), Sandl Kramar (Hırvatistan)
YAMAMAY E-WORK BUSTO ARSIZIO: Vittoria Piani, Federica Stufi, Ilaria Spirito - L, Alessia Gennari, Stefania Dall\'igna, Alessia Orro, Sarah Wilhite, Valentina Diouf, Michelle Hackley-Bartsch, Beatrice Berti, Beatrice Negretti - L, Silvana Chausheva, Alexandra Botezat
ECZACIBAŞI VİTRA: Güldeniz Önal, Meliha İsmailoğlu, Tihaja Boskovic, Beyza Arıcı, Simge Şebnem Akoz - L, Hande Baladin, Rachael Adams, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Dilara Bağcı - L, Maja Ognjenovic
SETLER: 25-20, 18-25, 18-25, 24-26
SÜRE: 104 dakika (26, 25, 25, 28)

2018 Kadınlar CEV Kupası 8\'li final rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda İtalyan temsilcisi Yamamay e-work Busto Arsizio ile karşılaştı. İlk maçı kendi sahasında 3-1\'lik skorla kazanan Eczacıbaşı, ikinci maçı da 20-25, 25-18, 25-18 ve 26-24\'lük setlerle 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi Rusya ekibi Yenisei Krasnoyarsk olacak.
Palayamamay\'da oynanan müsabakaya Eczacıbaşı VitrA; Güldeniz Önal, Meliha İsmailoğlu, Simge Şebnem Akoz (Libero), Büşra Kılıçlı, Jordan Larson ve Ezgi Dilik 6\'lısıyla başlarken, ev sahibi ekip; Alessia Gennari, Alessia Orro, Valentina Diouf, Michelle Bartsch, Beatrice Berti ve Ilaria Spirito (Libero) 6\'lısıyla başladı.
Maça iyi bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, 25-20\'lik skorla ilk seti önde kapattı ve karşılaşmada durumu 1-0\'a getirdi.
Mücadelenin ikinci setiyle birlikte üstünlüğü ele alan temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA, ikinci setteki üstün ve etkili oyunuyla setten 25-18 galip ayrıldı ve setlerde durumu 1-1\'e getirdi. Üçüncü sette de oyunu domine eden Eczacıbaşı, tamamını üstün götürdüğü seti yine 25-18\'lik skorla geçerek 2-1 öne geçti ve bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Dördüncü sette de rakibinin bileğini büken Eczacıbaşı VitrA, 26-24\'lük skorla maçtaki durumu 3-1\'e getirdi ve salondan galibiyetle ayrıldı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Maçtan detaylar
- Genel detaylar
- Takımın sevinci

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