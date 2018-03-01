Eczacıbaşı VitrA, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde

2018 Kadınlar CEV Kupası Çeyrek Final etabındaki ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Rusya'nın Yenisei Krasnoyarsk takımını evinde oynadığı rövanşta karşılaşmasında da 25-20, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenen Eczacıbaşı VitrA, adını yarı finale yazdırdı.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setinde iki ekip de kafa kafaya bir performans sergilerken, setin son bölümünü iyi oynayan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-20 kazanarak maçta durumu 1-0'a getirdi.



İkinci sette oyuna tamamıyla ağırlığını koyan temsilcimiz, rakibine yaklaşma şansı tanımazken bu seti de 25-11'lik sonuçla geçti. İlk maçı 3-1 kazandığı için ikinci mücadelede 2 set alması yeterli olan Eczacıbaşı VitrA, bu setin ardından yarı finale yükselmeyi garantiledi.



Formalite gereği oynanan üçüncü sette de rakibine karşı 25-18'lik üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, salondan 3-0 galip ayrıldı.



Eczacıbaşı VitrA'nın yarı finaldeki rakibi SSC Palmberg Schwerin - Pomi Casalmaggiore eşleşmesinin galibi olacak.

Salon: Burhan Felek



Hakemler: Svetlana Zotovic (Sırbistan), Cristian Eduard Botezatu (Romanya)



Eczacıbaşı VitrA: Güldeniz Önal, Meliha İsmailoğlu, Tijana Boskovic, Beyza Arıcı, Simge Şebnem Akoz (L), Hande Baladin, Rachael Adams, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Ceren Nur Domaç, Dilara Bağcı (L), Maja Ognjenovic



Yenisei Krasnoyarsk: Olga Efimova, Iana Manziuk, Ekaterina Efimova, Ksenia Bondar, Svetlana Kriuchkova (L), Natalia Malyhk, Victoriia Chaplina, Evgeniia Shcheglova, Inna Molodtsova, Evgeniya Kondrashkina, Oleksandra Peretiatko, Natalia Simonenko



Setler: 25-20, 25-11, 25-18



Süre: 77 dakika (31, 22, 24)

Maçın ardından

2018 Kadınlar CEV Kupası çeyrek final etabındaki ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Rusya'nın Yenisei Krasnoyarsk takımını evinde oynadığı rövanşta karşılaşmasında da 25-20, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenen Eczacıbaşı VitrA, adını yarı finale yazdırdı.

Temsilcimizin son sayısının ardından oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, tur dosyasıya kutlandı.

Güldeniz Önal maçın ardından taraftarlara üçlü çektirirken, başkan Faruk Eczacıbaşı da üçlüye katıldı ve taraftarların yanına giderek onlarla tokalaştı. Taraftarlar, Faruk Eczacıbaşı'na "Büyük başkan" şeklinde tezahüratta bulundu.

Faruk Eczacıbaşı: Başarının sırrı çok çalışmak

Karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Eczacıbaşı VitrA Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Sevincin daha gidecek yolu var, inşallah çok daha fazla sevineceğiz. Bu işin sonu, kupayı elimize almak. Merakla bekliyoruz. Başarının sırrı çok çalışmak ve güzel bir takım çalışması. Kızları, koçu, hepsini mükemmel buluyorum" dedi.

Güldeniz Önal: Kim gelirse gelsin

Eczacıbaşı VitrA'nın önemli oyuncularından Güldeniz Önal, zor bir Rusya yolculuğundan avantajlı bir skorla dönmelerinin öneminden bahsederek, "Oradaki maçı bu kadar sağlam oynayamamıştık. Kötü bir oyun oynadık ama galibiyetle döndük, bunlar bazen oluyor. Futboldaki gibi önemli olan 3 puan diyoruz. Burada daha konsantreydik ve ikinci setten sonra sayı farkı da açıldı. Takım arkadaşlarımı, teknik heyeti, yönetimi, buraya gelen güzel bir seyirci vardı hafta içi olmasına rağmen, herkesi tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık" ifadelerini kullandı.



Faruk Eczacıbaşı'nın maçın ardından kutlamalarda yer alması ile ilgili konuşan Güldeniz, "Zaten biz seviniyoruz, onlar da seviniyor. Onlar bize destek veriyor, biz de onlara güzel bir galibiyet hediye ettik. Şimdi yarı final, arkasından da inşallah final. Rakip yarın belli olacak. Almanlar daha avantajlı olacak, ilk maçı kazandılar. Kim gelirse gelsin artık. Çıkıp oynayacağız, elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

Marco Motta: Öncelikle yarı finali düşünmeliyiz

Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Marco Aurelio Motta ise "Öncelikle yarı finali düşünmeliyiz, yarı finale odaklanacağız. Kimle oynayacağımız belli değil. Önceliğimiz finalden önce yarı finali düşünmek" diye konuştu.

Yönetim kurulunun kendilerini çok iyi desteklediğini vurgulayan Motta, "Yönetim kurulumuz bizi çok iyi destekliyor. Sağ olsunlar her zaman burdalar. Güzel bir taraftar kitlemiz de var. Başkanımız da çok sevindi, bu da bizi çok mutlu ediyor zaten" dedi.

Marco Motta son olarak "Tercih ettiğiniz bir rakip var mı" sorusuna, "Kim kazanıyorsa ona hazırlanacağız, yarın akşamı bekleyeceğiz" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.