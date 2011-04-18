-ECZACIBAŞI VİTRA 7. KEZ KUPANIN SAHİBİ İZMİR (A.A) - 17.04.2011 - Voleybol, 2010-2011 sezonunda Teledünya Bayanlar Türkiye Kupası'nı kazanan Eczacıbaşı VitrA, kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık'tan aldı. Atatürk Spor Salonu'nda dün başlayan dörtlü final mücadelesinde, ilk maçta Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'u mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, final mücadelesinde de Nilüfer Belediye'yi yenerek 7. kez Türkiye Kupası'nı kazandı. 1994-1995 sezonundan itibaren yapılmaya başlanan ve 2003-2004 sezonundan ara verilen Türkiye Kupası, 2008-2009'dan itibaren tekrar oynanmaya başlandı. 1998-1999 sezonundan itibaren 5 sezon üst üste Türkiye Kupası'nı kazanan Eczacıbaşı VitrA, organizasyona ara verildikten sonra yapılan ilk kupa olan 2008-2009'da da mutlu sona ulaşmıştı. 12. kez düzenlenen organizasyonu daha önce Eczacıbaşı 7, Vakıfbank 3, Emlakbank ve Fenerbahçe Acıbadem ise 1'er kez kazandı. -KUPASINI ALDI- Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Eczacıbaşı VitrAlı voleybolcular, sevinçlerini müsabakayı takip eden voleybolseverlerle paylaştı. Madalyalarını Voleybol Federasyonu Erol Ünal Karabıyık ve Türksat Genel Müdürü Özkan Dalbay'ın elinden alan Eczacıbaşı VitrA'ya kupasını ve para ödülünü Federasyon Başkanı Karabıyık verdi. İkinci olan Nilüfer Belediye'ye şiltini ve para ödülünü İzmir İl Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz verirken, sporcular da madalyalarını aldılar.