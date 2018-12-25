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Spor

Eczacıbaşı VitrA - Aydın Büyükşehir Belediyesi: 3-1

İSTANBUL,(DHA) SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu HAKEMLER: Aylin Nazire Turnaoğlu, Serdar Nişancıoğlu ECZACIBAŞI VİTRA: Ezgi, Meliha, Merve, Gözde, Güldeniz, Beyza, Dilara (L), Boskovic, Büşra AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Ecem, Gözde, Duygu, Nikolaeva, Aybük

25 Aralık 2018 19:28

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu
HAKEMLER: Aylin Nazire Turnaoğlu, Serdar Nişancıoğlu
ECZACIBAŞI VİTRA: Ezgi, Meliha, Merve, Gözde, Güldeniz, Beyza, Dilara (L), Boskovic, Büşra
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Ecem, Gözde, Duygu, Nikolaeva, Aybüke, Darya, Erce (L), Ezgi, Seda.
SETLER: 3-1 (25-6, 25-18, 20-25, 25-11)
SÜRE: 91 dakika (19,25,25,22)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 11\'inci hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, evinde Aydın Büyükşehir Belediyesi\'ni 3-1 mağlup etti ve bir maç eksiğine rağmen ligdeki liderliğini korudu.

(FOTOĞRAFLI)

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