Eczacıbaşı VitrA - Aydın Büyükşehir Belediyesi: 3-1

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Aylin Nazire Turnaoğlu, Serdar Nişancıoğlu

ECZACIBAŞI VİTRA: Ezgi, Meliha, Merve, Gözde, Güldeniz, Beyza, Dilara (L), Boskovic, Büşra

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Ecem, Gözde, Duygu, Nikolaeva, Aybüke, Darya, Erce (L), Ezgi, Seda.

SETLER: 3-1 (25-6, 25-18, 20-25, 25-11)

SÜRE: 91 dakika (19,25,25,22)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 11\'inci hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, evinde Aydın Büyükşehir Belediyesi\'ni 3-1 mağlup etti ve bir maç eksiğine rağmen ligdeki liderliğini korudu.

(FOTOĞRAFLI)