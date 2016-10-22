Eczacıbaşı Türk derbisini kazandı, finale yükseldi

Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.



Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden organizasyonun yarı finalinde, iki Türk temsilcisi Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank karşılaştı.

Rakibine 25-23, 19-25, 25-17 ve 25-23'lük setlerle 3-1 üstünlük sağlayan Eczacıbaşı VitrA, adını finale yazdırdı.

Geçen yılın şampiyonu Eczacıbaşı VitrA, İsviçre ekibi Volero Zürih ile İtalyan temsilcisi Pomi Casalmaggiore arasındaki yarı final maçının galibiyle yarın TSİ 14.00'te kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürebilmek için finalde karşılaşacak.

VakıfBank ise aynı maçın kaybedeni ile yarın TSİ 08.00'de üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Eczacıbaşı VitrA: 3 - VakıfBank: 1

Salon: Mall of Asia

Hakemler: Hernan Gonzalo Casamiquela (Arjantin), Piotr Dudek (Polonya)

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Thaisa, Larson-Burbach, Boskovic, Adams, Kosheleva (Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Neslihan Demir, Simge Şebnem Aköz, Büşra Kılıçlı)

VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Kübra Akman, Slöetjes, Rasic, Ting (Hatice Gizem Örge, Ayşe Melis Gürkaynak, Hill, Cansu Çetin, Ayça Aykaç, Özgenur Yurtdagülen, Cansu Özbay)

Setler: 25-23, 19-25, 25-17, 25-23

Süre: 113 dakika (28, 28, 27, 30)