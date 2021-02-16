Eczacıbaşı Topluluğu’ndan İKSV’ye 35 milyon TL destek

T24 Haber Merkezi

İKSV kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu, salgın döneminden etkilenen vakfın çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla vakfa 35 milyon TL tutarında ek destek verme kararı aldı.

Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği alanlardan olan kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan kurum, salgın koşullarında etkinliklerini sınırlı bir program dâhilinde, sınırlı sayıda izleyicinin katılımıyla gerçekleştirebildi. Pandeminin İKSV’nin gelir-gider dengesindeki olumsuz etkisi nedeniyle vakıf 2020 yılını 10 milyon TL’ye yakın bir zararla tamamladı.

İKSV’nin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu, bu gelişmeler doğrultusunda İKSV’nin içinde bulunduğu finansal sıkıntının giderilmesi yolunda önemli bir adım atarak vakfa, önümüzdeki 3 yıla yayılacak ek bir maddi destek verme kararı aldı. Eczacıbaşı Topluluğu, İKSV’ye toplam 35 milyon TL tutarında ek kaynak aktararak İKSV’nin mali yapısını güçlendirecek ve önümüzdeki yıllarda vakfın kültür-sanata katkılarını sürdürebilmesine olanak sağlayacak.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun bu desteğiyle beraber, pandeminin İKSV bütçesine olumsuz etkileri silinirken, 2022’de 50. yılını kutlamaya hazırlanan vakfın sürdürülebilir ve güçlü bir finansal yapıya sahip olması da sağlanacak.

İKSV 2020’de neler yaptı?

Salgın koşullarında tüm dünya dayanışma ve yaratıcı işbirliklerine odaklandı. İKSV de bir yandan dijital olanaklardan da yararlanarak hem çevrimiçi platformlarda hem de mekânlarda gerçekleştirdiği etkinliklerde sanatçıların izleyicilerle buluşmasına imkân sağlarken bir yandan da farklı işbirlikleriyle, pandemi koşulları nedeniyle büyük zorluklar yaşayan sanatçıların desteklenmesine katkıda bulundu. İKSV; 2020 yılında da birçok kurum ve kuruluşla işbirliği içinde, farklı sanat dallarında çalışan kişilere 8 Milyon TL’ye varan maddi katkı sağlanmasına aracı oldu.

Pandemi döneminde, İKSV’nin teşvik ödülleri Aydın Gün Teşvik Ödülü, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü; Stoneline desteğiyle hayata geçirilen Müzisyen Destek Fonu; TSKB desteğiyle üç yıldır devam eden Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu; İstanbul Tasarım Bienali Geleceği Tasarlamak fonu; İstanbul Film Festivali, Sinema Televizyon Sendikası işbirliğiyle Netflix tarafından verilen kamera arkasında çalışan sinema-televizyon sektör çalışanlarına yönelik destek projesi, Köprüde Buluşmalar ödülleri ve fonları, İKSV, BKM, DasDas, ENKA Sanat ve Zorlu PSM işbirliğinde başlatılan “Ortak Yapım” projesi; kariyer.net işbirliğiyle 13 tiyatro topluluğuna destek, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle gerçekleştirilen Kültür-Sanat Fonu gibi işbirlikleri ile kültür sanat üreticilerine yaklaşık 8 milyon TL tutarında kaynak aktarıldı.

İKSV’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği tüm etkinliklere dair bilgileri İKSV 2020 Faaliyet Raporu’nda okuyabilirsiniz.

2021 yılında İKSV neler planlıyor?

2021 yılı, İKSV’nin kültür-sanat üretimine desteğini sürdüreceği, açık hava mekânları yoğun olarak kullanarak izleyicileri sanatçılarla ve eserlerle bir araya getireceği bir yıl olacak.

İstanbul Film Festivali bu yıl 40. yılını kutlayacak. Nisan ayında filmonline.iksv.org platformu üzerinde çevrimiçi olarak başlayacak festival, Mayıs ayında çevrimiçi ve sinema salonlarındaki gösterimlerle devam edecek. 40. İstanbul Film Festivali, 18-29 Haziran arasında açık hava ve salonlardaki gösterimlerle sona erecek.

3-21 Haziran’da 49. İstanbul Müzik Festivali, 30 Haziran-12 Temmuz’da 28. İstanbul Caz Festivali İstanbul’un en güzel açık hava mekânlarında takipçileriyle buluşacak.

22 Mayıs’ta başlayacak ve koordinasyonunu İKSV’nin yürüttüğü Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’nda Neyran Turan’ın küratörlüğündeki Ölçü Olarak Mimarlık başlıklı sergi yer alacak.

11 Eylül–14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 17. İstanbul Bienali’ni Kasım ayında 25. İstanbul Tiyatro Festivali takip edecek. 2020 Mart ayından bu yana izleyicilerinden uzak kalan Salon İKSV de pandemi koşullarının elvermesi durumunda sonbaharda yeniden kapılarını açacak.

İKSV’nin kültür politikaları çalışmaları kapsamında Şubat ayı sonunda yayımlayacağı dokuzuncu raporu çevre duyarlılığına odaklanırken, İKSV’nin öğrenme ve etkileşim alanı Alt Kat da çocukların kültür-sanatla erken yaşta tanışmasına olanak yaratmak için çevrimiçi ve fiziki olarak ücretsiz atölye ve etkinlikler düzenlemeye devam edecek.