Eczacıbaşı seriyi eşitledi



Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi play-off final serisinin 2. maçında Eczacıbaşı Zentiva, Fenerbahçe Acıbadem'i 3-0 yenerek durumu 1-1'e getirdi.



Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde play-off final serisinin ikinci maçında gülen taraf Eczacıbaşı Zentiva oldu.



TVF 50. Yıl Spor Salonu'nda Fenerbahçe Acıbadem ile karşılaşan Eczacıbaşı Zentiva, 25-10, 26-24 ve 25-19'luk setlerle maçı 3-0 kazandı ve seride durumu 1-1'e getirdi.



İki takım arasındaki 3. karşılaşma, 25 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'da aynı salonda yapılacak.



FENERBAHÇE ACIBADEM: 0 - ECZACIBAŞI ZENTİVA: 3

Salon: TVF 50. Yıl

Hakemler: Nihat Ermihan, Onur Hoşnut

Fenerbahçe Acıbadem: Çiğdem, Seda, Anja, Oksana, Marina, Eda (Korotenko, Necla, Nisa, Duygu, Merve)

Eczacıbaşı Zentiva: Esra, Tracy, Neriman, Mirka, Vesna, Naz (Gülden, Merve, Seda, Neşve, Nancy)

Setler: (10-25, 24-26, 19-25)

Süre: 70 Dakika (19, 28, 23)



