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Spor

Eczacıbaşı seriyi eşitledi

Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi play-off final serisinin 2. maçında Eczacıbaşı , Fenerbahçe'yi 3-0 yendi

25 Nisan 2009 03:00


Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi play-off final serisinin 2. maçında Eczacıbaşı Zentiva, Fenerbahçe Acıbadem'i 3-0 yenerek durumu 1-1'e getirdi. 

Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde play-off final serisinin ikinci maçında gülen taraf Eczacıbaşı Zentiva oldu.

TVF 50. Yıl Spor Salonu'nda Fenerbahçe Acıbadem ile karşılaşan Eczacıbaşı Zentiva, 25-10, 26-24 ve 25-19'luk setlerle maçı 3-0 kazandı ve seride durumu 1-1'e getirdi.

İki takım arasındaki 3. karşılaşma, 25 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'da aynı salonda yapılacak.

FENERBAHÇE ACIBADEM: 0 - ECZACIBAŞI ZENTİVA: 3
Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: Nihat Ermihan, Onur Hoşnut
Fenerbahçe Acıbadem: Çiğdem, Seda, Anja, Oksana, Marina, Eda (Korotenko, Necla, Nisa, Duygu, Merve)
Eczacıbaşı Zentiva: Esra, Tracy, Neriman, Mirka, Vesna, Naz (Gülden, Merve, Seda, Neşve, Nancy)
Setler: (10-25, 24-26, 19-25)
Süre: 70 Dakika (19, 28, 23)

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