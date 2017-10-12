Eczacıbaşı kaptanlarından jübile

Profesyonel kariyerlerini sonlandıran Eczacıbaşı VitrA'nın kaptanları Esra Gümüş Kırıcı ve Gülden Kayalar Kuzubaşoğlu için A Milli Kadın Voleybol Takımı ile gösteri maçı düzenlendi.

Burhan Felek Spor Salonu’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı VitrA Spor Kulübü arasında oynanan tek setlik gösteri maçı öncesi Esra Gümüş Kırıcı ve Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu için ‘’son smaç son manşet’’ adıyla veda kokteyli gerçekleştirildi.

Milli takımda da uzun süre forma giyen iki voleybolcuyu jübile gecesinde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, ve voleybol camiasının önde gelen isimleri yalnız bırakmadı.

Formalarını devir teslim ettiler

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile yapılan gösteri maçının sonrasında jübile töreninde Esra Gümüş Kırıcı 12 numaralı formasını Simge Aköz’e, Gülden Gümüş Kırıcı ise 2 numaraları formasını Hande Baladın’a teslim etti Mehmet Akif Üstündağ tarafından plaket verilirken, Faruk Eczacıbaşı kazandıkları şampiyonluklarının yer aldığı hatıra formalar verdi.

İki kaptandan duygusal konuşma

Kendileri için düzenlenen gecede kısa konuşma yapan ikiliden Kırıcı, ‘’Voleyboldan kopmam çok zor olacak. Voleybol benim için bir tutku. Bundan sonra voleybolun değişik kademelerinde rol almak isterim. Tecrübelerimi yeni nesle aktararak voleybola faydalı olmak istiyorum’’ diye konuştu.

Kuzubaşıoğlu ise voleybolu bırakmanın zorluğunu ifade ettikten sonra ‘’Bu kulübün kapısından girdiğim zaman yaşadığım gururu ve mutluluğu hiç unutmuyorum. Bana bu ailenin bir parçası gibi hissettirdiler. Üzerimizde emeği olan herkese teşekkür ederim’’ dedi.

''Voleybolun içinde kalmalarını umuyoruz''

Düzenlenen gecede konuşma yapan Üstündağ iki voleybolcunun voleybola hizmetlerinin devam etmesi gerektiğini söyleyerek, ‘’Türk voleyboluna emeği geçmiş bu iki kızımız sahalara veda ediyorlar. Voleybolun içinde kalmalarını, voleybola dışarıdan da hizmet etmelerini umut ediyoruz. Yaşadıkları başarıdan dolayı ikisini de kutluyorum. Bundan sonra daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum’’ ifadesini kullandı.

Faruk Eczacıbaşı ise tecrübeli voleybolcular için, ‘’Bizim elimize doğdular. Her zaman bir arada olduk, güzel anılar paylaştık. Aktif spor hayatlarını bırakıyorlar ama bizim aramızdan ayrılmayacaklar’’ diyerek iki isme başarılar diledi.