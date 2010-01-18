Eczacıbaşı Hindistan'da şirket arıyor

T24- Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Karamercan, küresel ağı güçlendirme çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, “Hindistan başta olmak üzere görüşmeler yapıyoruz” dedi





Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Erdal Karamercan, Türkiye’de yeni bir büyüme ve sanayileşme rotası olmadan gidilebilecek son noktaya varıldığını savunarak, “Özellikle büyüme stratejimizi dış satım odaklı, sanayi ve hizmet üretiminde katma değer yaratabilecek sektör ve iş kollarına destek sağlamaz ve yüksek açık, düşük kur, yüksek faiz sarmalından kurtulamazsak işimiz güç olacak” dedi.



Global pazarlarda yerleşik ve tanınmış markaları bünyelerine katarak küresel ağı güçlendirmeye yönelik yatırımlara hız verdikleri Yapı Ürünleri Grubu’nun çok markalı, çok üretim merkezli ve çok pazarlı bir yapıya dönüştüğünü belirten Karamercan, şunları kaydetti: “Son yıllarda hız kazanan şirket satın almaları ve ortaklıklarımıza yenilerini eklemek üzere, Hindistan başta olmak üzere çeşitli görüşmeler sürdürüyoruz. Öte yandan, faaliyetleri yoğunlaştırma kararı aldığımız Suudi Arabistan, Dubai, Libya, Irak ve Azerbaycan gibi gelişmekte olan pazarlarda da satış ofisleri açarak yayılma stratejimizi hızlandırdık.”





Rusya mağazaları artıyor



Uluslararası büyüme stratejileri kapsamında Rusya’da temelini attıkları karo seramik üretim tesisinin bu yıl üretime başlayacağını belirten Karamercan “Rusya’da ayrıca kendi mağazalarımızla yaygınlaşma hedefimiz çerçevesinde, Moskova’ya ek olarak Kazan ve Yekaterinburg’da mağazalar açıyoruz” dedi.





Büyüme geri dönecek



Karamercan, bu yıl hem dünyada hem de Türkiye’de büyümeye geri dönülecek bir yıl olacağını tahmin ettiklerini, ancak ne dünyada ne de Türkiye’de parlak büyüme oranları beklenmesi gerektiğini söyledi. Karamercan “Yaraların büyüklüğü nedeniyle büyümeye dönüş, nispeten yavaş olacak gibi. Topluluk olarak özellikle yakın geçmişte söz konusu bunalımın gelişini sezinleyerek aldığımız önlemler sayesinde, kuruluşlarımızın finansal yapılarındaki sağlamlık ve likiditelerinin üst düzeyde olması bize güven veriyor” yorumunu yaptı.





Banka için izin bekliyoruz



Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Karamercan, geçen yıl özellikle finansal performansta geçmiş dönem sonuçlarının ve bütçe hedeflerinin üzerine çıkarken, yeni hedef pazarlara yönelik adımlar attıklarını, bir önceki yılki satış performansını koruyarak 3.8 milyar lirayı aşan ciro elde ettikleri 2009’da, yurt dışından sağladıkları gelirin de 680 milyon dolar olduğunu bildirdi. Eczacıbaşı Menkul Değerler’in, bu yılın başında portföy yönetim şirketindeki yabancı ortağı Union Bancaire Privee’nin paylarını alarak şirketin tümünün sahibi olduğunu anımsatan Karamercan “Bunun yanı sıra yatırım bankacılığı lisansı için başvurduk. Gerekli izinler alındığı takdirde, Eczacıbaşı Topluluğu’nun finans sektöründeki varlığı daha da güçlenecek” dedi.