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Spor

Eczacıbaşı finale kalamadı

Ezcacıbaşı Bayan Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Rusya'nın Dinamo Moskova takımına 3-0 mağlup oldu.

29 Mart 2009 02:00


Ezcacıbaşı Bayan Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Rusya'nın Dinamo Moskova takımına 3-0 mağlup oldu.

Voleybolda Indesit Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi ''Dörtlü Final''inde mücadele eden Eczacıbaşı Zentiva, yarı finalde Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'ya 3-0 yenildi.

Eczacıbaşı Zentiva, bu sonuçla final oynama şansını yitirdi. Türk temsilcisi, bugün İtalya'nın Colussi Sirio Perugia takımıyla TSİ 16.00'da üçüncülük mücadelesi verecek.

İtalya'nın Perugia kentinde yapılan maçın ilk 2 setini, 25-16 Dinamo Moskova kazandı. Oldukça çekişmeli geçen 3. setin galibi de 25-23 Rusya temsilcisi oldu. Dinamo Moskova, yarın finalde evsahibi ülke takımlardan Volley Bergamo ile final maçında karşılaşacak.

iki İtalya takımı Colussi Sirio Perugia ile Volley Bergamo arasında yapılan ilk yarı final maçı, 3-1 Volley Bergamo'nun üstünlüğüyle sona erdi.

Dinamo Moskova ile Volley Bergamo arasındaki final karşılaşması da bugün TSİ 19.00'da başlayacak.

DİNAMO MOSKOVA: 3 - ECZACIBAŞI ZENTİVA: 0
Salon: Palasport Evangelisti
Hakemler: Antonio Vaz de Castro (Portekiz) xxx, Angelus Cotoanta (Romanya) xxx
Dinamo Moskova: Kirillova xxx, Gamova xxxx, Borisenko xxx, Safronova xxx, Goncharova xxx, Gioli xxx (Kuzyakina xxx, Ezhova xxx)
Eczacıbaşı Zentiva: Esra xx, Tracy xx, Nancy xx, Mirka xxx, Vesna xxx, Naz xxx (Gülden xxx, Neriman xx, Merve xx)
Setler: (25-16, 25-16, 25-23)
Süre: 70 Dakika (22, 22, 26)

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