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Spor

Eczacıbaşı durumu eşitledi

Bayanlar Voleybol 1. Ligi play-off finalinin 2. maçında Fenerbahçe Acıbadem'i 3-0 yenen Eczacıbaşı Zentiva, seride durumu 1-1 yaptı.

24 Nisan 2009 03:00

Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi play-off finalinin 2. maçında Eczacıbaşı Zentiva, Fenerbahçe Acıbadem'i 3-0 yendi.

Bu skorla seride durum 1-1 oldu. İki takım arasındaki 3. karşılaşma, yarın aynı salonda yapılacak.


Salon: TVF 50. Yıl

Hakemler: Nihat Ermihan xxx, Onur Hoşnut xxx

Fenerbahçe Acıbadem: Çiğdem x, Seda xx, Anja xx, Oksana xx, Marina xx, Eda x (Korotenko xxx, Necla x, Nisa xx, Duygu x, Merve xx)

Eczacıbaşı Zentiva: Esra xxx, Tracy xx, Neriman xx, Mirka xxx, Vesna xxx, Naz xxx (Gülden xxx, Merve xx, Seda xx, Neşve x, Nancy x)

Setler: (10-25, 24-26, 19-25)

Süre: 70 Dakika (19, 28, 23)

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