Eczacıbaşı durumu eşitledi

Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi play-off finalinin 2. maçında Eczacıbaşı Zentiva, Fenerbahçe Acıbadem'i 3-0 yendi.
Bu skorla seride durum 1-1 oldu. İki takım arasındaki 3. karşılaşma, yarın aynı salonda yapılacak.
Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: Nihat Ermihan xxx, Onur Hoşnut xxx
Fenerbahçe Acıbadem: Çiğdem x, Seda xx, Anja xx, Oksana xx, Marina xx, Eda x (Korotenko xxx, Necla x, Nisa xx, Duygu x, Merve xx)
Eczacıbaşı Zentiva: Esra xxx, Tracy xx, Neriman xx, Mirka xxx, Vesna xxx, Naz xxx (Gülden xxx, Merve xx, Seda xx, Neşve x, Nancy x)
Setler: (10-25, 24-26, 19-25)
Süre: 70 Dakika (19, 28, 23)