Eczacıbaşı dördüncü oldu

Voleybolda, Indesit Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi "Dörtlü Final" üçüncülük maçında Eczacıbaşı Zentiva, ev sahibi takım Colussi Sirio Perugia'ya 3-1 yenilerek, dördüncü oldu.



İtalya'nın Umbria eyaletinin başkenti Perugia'da yapılan maçın ilk setini, 25-22 Colussi Sirio Perugia kazandı. İkinci sette ise Eczacıbaşı Zentiva, 25-18 ile durumu 1-1 eşitledi. Maçın üçüncü setini ise 25-22 geride bitiren turuncu-beyazlı takım, sahadan da 25-14 mağlup ayrıldı.



İtalya takımı Volley Bergamo ve Rusya temsilcisi Dinamo Moskova arasındaki final maçı, bugün TSİ 19.00'da yapılacak.





COLUSSI SIRIO PERUGIA: 3 - ECZACIBAŞI ZENTİVA: 1



Salon: Palasport Evangelisti



Hakemler: Angelus Cotoanta (Romanya) xxx, Antonio Vaz de Castro (Portekiz) xxx



Colussi Sirio Perugia: Pincerato xxx, Willoughby xxx, Crisanti xx, Togut xxx, Yang xx, Dushkyevich xxxx (Van Tienen xxx,Arcangeli xxx, Casillo xx, Decordi xx)



Eczacıbaşı Zentiva: Tracy xx, Nancy xx, Mirka xxx, Vesna xxx, Naz xx, Esra xx (Gülden xxx, Merve xx, Neriman xx)



Setler: (25-22, 18-25, 25-22, 25-14)



Süre: 103 Dakika (28, 26, 26, 23)

