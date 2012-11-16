Eczacıbaşı, ABD'li nükleer tıp şirketini aldı

Eczacıbaşı'nın nükleer tıp alanındaki iştiraki Eczacıbaşı-Monrol ABD'de kurulu Capintec'i satın almak için anlaştı.

Eczacıbaşı İlaç'tan KAP'a yapılan açıklamada, ABD'nin Delaware eyaletinde kurulu Capintec şirketinin, nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösterdiği belirtildi. Açıklamada, satın alma bedeline ilişkin bilgi yer almadı.

Nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol'de, Eczacıbaşı İlaç yaklaşık yüzde 50 hissedar konumunda.

Söz konusu satın alma ile birlikte Eczacıbaşı Monrol'ün büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atıldığını belirten Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Erdal Karamercan, "Nükleer tıp alanında yeni cihazlar, kimyasallar, radyofarmasötikler ve radyasyondan korunma ekipmanları geliştiren ve üreten Mol-Image’ın ardından, alanında dünyanın en tanınmış markası Capintec’i bünyemize katmamız, hedeflerimize ulaşma yolunda çok büyük önem taşıyor” dedi.

Eczacıbaşı-Monrol, geçen yıl Ağustos ayında Mol-Image'i satın almıştı. Mol-Image bünyesinde üretilen ileri teknoloji ürünleriyle birlikte tüm teknik altyapı ve know-how'ın Capintec bünyesine aktarılacağını belirten Karamercan, Capintec ve Mol-Image’ın geliştirdiği inovatif cihaz ve ekipmanların, Eczacıbaşı-Monrol’ün dağıtım kanalları kullanılarak Türkiye ve Avrupa’nın yanı sıra tüm dünyaya sunulacağını söyledi.

Eczacıbaşı-Monrol’ün 2013 sonunda Avrupa’da 3 üretim tesisine ulaşacağını ve iyi üretim teknikleri sertifikalı ürünleriyle 5 Avrupa ülkesinde hizmet vereceğini belirten Eczacıbaşı-Monrol Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Bozluolçay da, Capintec'in alımı sayesinde ürünlerini Amerika kıtasına taşıyacaklarını söyledi.

Türkiye’de 7, yurtdışında ise Romanya, Mısır, Kuveyt ve Dubai olmak üzere 4 üretim tesisi bulunan Eczacıbaşı-Monrol, 2013'te Bulgaristan, Ürdün ve Polonya'da da üretim tesisi açacak.