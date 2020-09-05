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Eczacı Taki Türkyılmaz, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

05 Eylül 2020 22:01

Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan Eczacı Taki Türkyılmaz'ın Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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