Eczacı Taki Türkyılmaz, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkyılmaz'ın hayatını kaybettiğini duyuran Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.

TTB, dün Diyarbakır'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Mehmet Kan'ın Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. 3 Eylül'de yapılan açıklamada ise, 8 günde 13 sağlık çalışanının virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti.