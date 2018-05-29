T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ecza deposunda yangında, 8 kişi dumandan etkilendi

AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir ecza deposu çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi, hastanelerde tedaviye alındı

29 Mayıs 2018 10:31

AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, bir ecza deposu çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi, hastanelerde tedaviye alındı.
Girne Mahallesi\'ndeki bir ecza deposunda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, depoda yanan ilaçların kokusundan etkilenmemek için özel kıyafet giyip, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 8 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 
Deponun kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AYDIN DHA AYDIN EfelerGirne MahallesiAlevleriGelen itfaiyeDumandan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24