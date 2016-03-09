ECPAT: Mülteci çocuklar, cinsel sömürü amaçlı insan ticareti riski altında!

Çocuk hakları savunucusu ECPAT'ın Türkiye'de ticari cinsel sömürüye uğrayan çocuklara dair yayımladığı rapora göre, Suriyeli mülteci çocuklar cinsel sömürü amaçlı insan ticaretine karşı risk altında olduğu belirtilirken Ukrayna ve Rusya'dan Ege Bölgesi'ndeki kentlere getirilen çocukların 'seks turizmi'nde kullanıldığı belirtildi.

ECPAT International ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından hazırlanan ‘Çocuğa Karşı Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Türkiye Durum Raporu’ yayımlandı. Raporda, cinsel sömürü amaçlı çocuk ticaretine karşı mücadelede eksiklikler vurgulandı. İnsan ticareti mağdurlarına destek amacıyla kurulan sığınaklarına yeterli fon sağlanmadığı için kapatılmalarına, Ulusal Yönlendirme Mekanizmasının 2012 yılından beri toplanmaması eksiklik olarak değerlendirildi.

Suriyeli mülteci çocuklar risk altında

Raporda, Suriyeli mülteci çocuklar cinsel sömürü amaçlı insan ticaretine karşı risk altında olduğu belirtildi. Suriyeli mülteci çocukların zorla evlendirilmesi, fuhuşa zorlanması, 3. ya da 4. eş olarak satılması cinsel sömürü amaçlı çocuk ticareti şekilleri arasında sayılıyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre, Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocukların yaklaşık yüzde 4.5’i evli. Kamplarda cinsel taciz ve istismar riskinden korkan aileler, çocuklarını para karşılığında evlendirmeyi daha güvenli bir yol olarak görüyor.

İzmir, Kuşadası, Fethiye ve Antalya

Raporda ayrıca, insan tacirlerinin Rusya ve Ukrayna’dan getirdiği çocukların İzmir, Kuşadası, Fethiye ve Antalya’da fuhuşa sürüklenerek seks turizminde kullanıldığı da ifade edildi.

Seks turizmine karşı mücadelede özel sektörün çabalarına da yer veren rapor, FEST Travel, TOBB, TUROFED, TÜRSAB, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin Profesyonel Etik Kuralları imzalayarak, çalışmaların önemine dikkat çekti.