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Ekonomi

Economist'ten Türkiye için 2009'da küçülme tahmini

The Economist, Türkiye'nin Mart sonunda açıklanacak 2008 yılı büyüme oranına ilişkin tahminini yüzde 2.3'ten yüzde 1.5'e düşürdü.

25 Şubat 2009 02:00

İngiliz ekonomi dergisi The Economist, Türkiye'nin Mart sonunda açıklanacak 2008 yılı gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme oranına ilişkin tahminini yüzde 2.3'ten yüzde 1.5'e düşürürken, 2009 yılı için daha önce yüzde 0.4 büyüme şeklinde açıkladığı tahminini ise yüzde 1.5 küçülme şeklinde revize etti.

The Economist'in son sayısında belli başlı ekonomilerin makro ekonomik göstergelerine ilişkin tahminler yer aldı. Bu kapsamda Türkiye'nin 2008 yılının tümündeki GSYİH büyüme oranı yüzde 1.5 olarak tahmin edildi. Economist, iki hafta önceki sayısında Türkiye'nin 2008 büyüme oranını yüzde 2.3 olarak tahmin etmişti.

Bu arada daha önce Türkiye ekonomisinin 2009 yılında yüzde 0.4 oranında büyüyeceği tahminine yer veren Economist, son sayıda ise bu yıl için yüzde 1.5'lik küçülme tahmininde bulundu.

Son çeyrekte küçülme

2008'in tümünde yüzde 1.5'lük büyüme için son çeyrek büyüme oranının eksi yüzde 2.9 olması gerekiyor.

Geçen yıl ilk çeyrekte yüzde 6.7 olan GSYİH büyüme oranı, ikinci çeyrekte yüzde 2.3'e, üçüncü çeyrekte yüzde 0.5'e düşmüş, dokuz aylık büyüme yüzde 3 düzeyinde gerçekleşmişti. Dördüncü çeyrek büyüme oranının yüzde -2.9 olması durumunda yılın tümündeki büyüme yüzde 1.5 çıkacak.

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