Economist'ten Erdoğan'a sert yanıt

T24- "CHP'ye oy verin" çağrısı yaptığı için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterdiği The Economist dergisi bugün yanıt verdi. Dergi, "Bizi küresel bir çeteyle uyum içinde hareket etmekle ve İsrail'den talimat almakla suçladı. Bu kendisine ülkesinde oy kazandırabilir. Ancak onun Batı'daki saygınlığını hemen hemen hiç artırmayacaktır" ifadesini kullandı.







Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, The Economist'in 'CHP'ye oy verin' çağrısında tepki göstermesinden bir hafta sonra dergiden bugün yanıt geldi. Dergi, Erdoğan'ın Economist'i eleştirmesinin onun Batı'daki saygınlığını hemen hemen hiç artrımayacağını yazdı.

Economist'in bugün yayımlanan sayısında "Son turda" başlıklı bir yazı ile Türkiye'nin derginin ifadesi ile "sert" seçimi değerlendirildi Dergi, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kutuplaştırıcı bir kampanya sonrası yeniden iktidara koştuğunu belirtti.

Economist'teki yazıda Erdoğan'ın kadın bakanlığını kaldıracağını ve yerine "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" kuracağını söylemesi hatırlatıldı. Bunun, onun hükümetinin zinayı suç kapsamına alma çabalarını hatırlayan çevrelerde alarm zilleri çalmasına neden olduğu belirtildi.

Yazıda yine de AK Parti hükümetinin kadınlara bugüne kadar görülmemiş oranda hak verdiği, evlilik içi tecavüzü suç kapsamına alıp, "namus cinayeti" işleyenlere verilen cezaları artırdığı hatırlatıldı.

'Otoriterleşiyor'

Erdoğan'ın giderek daha otoriter bir eğilim gösterdiği ise Economist'in kaygı yarattığını belirttiği konulardan.

Türkiye'nin hemen hemen en fazla gazeteciyi hapse atan ülke olduğunun vurgulandığı yazı, Başbakanın dergi ile ilgili sözlerine yanıt ile noktalandı:

"Bu yayın organı geçen hafta boyunca, 4 Haziran tarihli sayısında Türklerin CHP'ye oy vermelerini önerme cüretinde bulunduğu için hedef oldu. Önerinin nedeni, AK Parti'nin anayasayı tek başına hazırlaması için Meclis'te gerekli üçte iki çoğunluktan yoksun bırakılmasıydı. Sayın Erdoğan mitinglerde The Economist'i "küresel bir çeteyle" uyum içinde hareket etmekle ve İsrail'den talimat almakla suçladı. Bu kendisine ülkesinde oy kazandırabilir. Ancak onun Batı'daki saygınlığını hemen hemen hiç artırmayacaktır."