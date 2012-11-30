Economist'ten cami eleştirisi: İstanbul'un mirası saldırı altında

İstanbul'un Taksim ve Camlıca'da camileri ve Haliç'te yeni asma köprüsü gibi yoğun biçimde tartışılan projeler, uluslararası medyada da tepkilere yol açtı. Economist dergisi, Avrupa'nın en güzel kentlerinden birinin "zarar" görebileceğini vurgularken "İstanbul'un mirası saldırı altında" sözlerini de kullandı. Dergi, bu projelerin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "artan, Türkiye'nin sosyal ve kültürel dokusuna karışma eğilimine uyumlu" olduğunu da öne sürdü.

İngiliz dergi Economist, "Eski yapıt yeni tehditler altında" ifadesini de kullandığı haber analizinde, "Türkiye'nin ilk İslamcı Başbakanı Necmettin Erbakan, 1996 yılında İstanbul'un ana meydanında bir cami inşa sözünü vererek iktidara gelmişti" dedi.



'Erdoğan, 'Erbakan'ın hayalini' gerçekleştiriyor'



Atatürk anıtının da bulunduğu Taksim Meydanı'nın ise "laik cumhuriyetinin bir sembolü olmayı sürdürdüğünü" yazan dergi, "Şimdi bir halef, Recep Tayyip Erdoğan, eski akıl kocasının hayalini gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Laiklerin ise, "İslamcıların cumhuriyete karşı "intikamı' olarak adlandırdıkları harekete protesto amacıyla sokaklara döküldüklerini kaydedildi.

Economist, Taksim projesine yöneltilen eleştirilere ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın verdiği yanıtını da yansıttığı haber analizinde olup bitenlerin önemli ölçüde "Sayın Erdoğan'ın artan, Türkiye'nin sosyal ve kültürel dokusuna karışma eğilimi"yle uyumlu olduğu yorumunu da yaptı.



'Erdoğan, Muhteşem Yüzyıl için yargıya çağrıda bulundu'



Başbakan Erdoğan'ın, zinayı ve kürtajı cezalandırma çağrıları rafa kaldırılmış olsa da Kars'daki heykelin yıkılması talimatının yerine getirildiğini kaydeden dergi, Erdoğan'ın son olarak da "Muhteşem Yüzyıl"a karşı yargıyı harekete geçmeye çağırdığına dikkat çekti.

"Kısa bir süre öncesi kadar" Erdoğan'ın kentte gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle "İstanbul'un kurtarıcısı" olarak tanındığına işaret eden dergi, bunun da siyasi kariyerine güç kattığını ancak ordunun "öfkesini" de uyandırdığını ve söylediği şiir nedeniyle hapse gönderildiği vurgulandı.



'En ateşli taraftarlarının bile tereddütleri var'



İngiliz dergi, "Sayın Erdoğan'ın en ateşli taraftarlarının bile İstanbul'un en yüksek tepesi olan Çamlıca'da dev bir cami inşa etme planı konusunda tereddütleri var" da yazdığı haber analizinde bir kez daha sıradan vatandaşın, cami konusunda söz söyleyemediğini belirtirken camiye gitmek üzere az sayıda vatandaşın tepeye tırmanacağını da savundu. Economist şu uyarıyı yaptı:

"UNESCO, Haliç üzerinde inşa edilmekte olan asma köprü nedeniyle İstanbul'un dünya mirası statüsünü iptal edip "tehlike altında' ya çevirebilir. Köprünün direkleri, 16 yüzyılından kalma, Osmanlı Mimar Sinan'ın başyapıtı Süleymaniye Camii'ni kapatıyor. Gökdelenler de, şimdiden Mavi Cami olarak bilinen Sultanahmet'in silüetini bozuyor. Kent, çingene kampları, travestileri ve azınlıkları da dışarıya çıkarttı. Taksim Platformu üyesi Tanbay'ın sözleriyle İstanbul'un 'ruhu çalınıyor.'"