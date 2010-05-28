T24- Haftalık The Economist dergisi, Türkiye'de geçen hafta sonu ana muhalefet partisi CHP'nin liderliğine seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin bir değerlendirmeye yer verdi.



Economist, "Yeni bir Kemal" başlığıyla verdiği yazıda Kılıçdaroğlu'nun ülkedeki muhalefete yeni bir umut aşıladığını yazdı.



Yazıdan bazı satırlar özetle şöyle:







"CHP liderini değiştirdi, peki lider acaba partisini değiştirebilecek mi? Türkiye'de bugünlerde ağzı laf yapanların en çok konuştuğu konu bu."



"Kılıçdaroğlu'nun sürpriz çıkışı, uzun zamandır AKP karşısında umutsuzca güvenilir bir alternatif arayan ülkedeki milyonlarca laik seçmen için yeni bir umut kapısı oldu."



"AKP'nin iktidarı sımsıkı kavrar gibi görünen meydan okunamaz duruşu, bu partinin ülkeyi diktatörlüğe taşıdığı yorumlarını bile beraberinde getirmişti."



"Kılıçdaroğlu, CHP ile özdeşleşen elitist duruştan partisini uzaklaştırabilir mi? Sosyalist klişelerle süslenmiş zafer konuşmasına bakılırsa, hayır."





Alevi ve Kürt



Economist dergisindeki yazı şöyle devam ediyor.



"Alevi ve Kürt olmasına rağmen Kılıçdaroğlu, Alevilere yönelik ayrımcılıktan söz etmedi, Kürt meselesi hakkında ise çok az şey söyledi."



"Dış politika konusunda söylediği tek şey ise Hindistan ve Çin'e daha fazla dikkat edilmesi gerektiği oldu."



"Kılıçdaroğlu, ezilenlerin hamisi olma rolünü AKP'den alma eğiliminde görünüyor. Ayrıca yüzde 10'luk seçim barajını da indirme sözü verdi."





Candaş medya tartışması



"Kemal Kılıçdaroğlu'nun en güçlü kartı ise temiz geçmişi. 2009'da İstanbul belediye başkanlığı için yarışırken AKP ile bağlantılı çeşitli yolsuzluk skandallarını ortaya çıkartarak kamuoyunun dikkatini çekmişti."



"Ayrıca CHP'yi tenekeye benzeten başbakan Erdoğan'ın kibri de bir diğer avantajı olabilir. Erdoğan ayrıca medyada Kılıçdaroğlu'nu destekleyenleri Alevilerin kullandığı bir söze atıfla 'Candaş' medya olarak tanımlayarak bu inancı hedef alıyor gibi görünüyor."



"Son anketler CHP'nin yeni liderle yüzde 32 oy alabileceğini gösteriyor. Bu da AKP'nin bir kez daha tek başına iktidar olmasını önlemeye yeterli bir rakam."