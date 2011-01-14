Economist: 'Ucube heykel' olayı İslam kokuyor

T24- Haftalık The Economist dergisi son sayısında Kars'taki "ucube" heykel tartışmasına yer veriyor. Dergi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türbenin yanına garip bir şey dikmişler. Nasıl olur böyle bir şey" ifadesinin "İslami ortodoksluk" koktuğunu yazdı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kars'taki İnsanlık Anıtı adlı heykele ucube demesi ve yıkılmasını istemesiyle başlayan tartışmayı aktaran Economist şu yorumu yapıyor:

"Erdoğan rahatsızlığının tamamen estetik olduğunu savundu. Ancak bazıları, Başbakan'ın Haziran'daki seçimler öncesinde milliyetçi duygulara hitap etmeye çalıştığını düşünüyor."

"Birçok Türk'e göre bu heykel, 1915'te sayıları 1 buçuk milyonu bulan Ermeni'nin Osmanlı güçleri tarafından katlinin bir soykırım olduğu tezinin kabul edilmesi anlamına geliyor."

"2009'da, heykeli sipariş eden dönemin Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu Erdoğan ve kent nüfusunun yüzde 20'sini oluşturan Azerilerin baskısı sonucu görevi bırakmak zorunda kalmıştı."

"Ancak bu olaydan İslami ortodoksi kokusu da geliyor."



Erdoğan'ın Kars'taki heykele karşı çıkan konuşmasında, yakında türbesi bulunan İslam alimi Hasan Harakani'ye de atıf vardı. 'Türbesinin yanına garip bir şey dikmişler. Nasıl olur böyle bir şey' diye şikayet ediyordu Erdoğan."

"Birçok Müslüman ilim adamı da heykeli putataparlık olarak görüyor ve başka AKP yetkilileri de heykel sanatını hoş karşılamadıklarını ortaya koydular."