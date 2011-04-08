Economist: Türkiye'nin yeni krizi Suriye

T24- The Economist, Türkiye'nin Libya ve Suriye politikalarını yazdı. Dergiye göre, Türkiye'nin Libya bocalamaları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın pragmatizminden ve biraz da ileri görüşlülüğünden kaynaklanıyor. Suriye ise daha fazla Kürt isyanı doğurması sebebiyle Türkiye'nin yeni krizi olarak tanımlanıyor.









Economist bu haftaki sayısında, Türkiye'nin Libya siyasetini irdeliyor.

Yazıda, isyancılar elindeki Bingazi'de son dönemde Türkiye aleyhtarı eylemler düzenlendiği, konsolosluğun önüne giden 100 kadar kişinin buradaki Türk bayrağının indirilmesini istedikleri hatırlatılıyor.

AK Parti'nin Libyalı isyancıların silahlandırılması fikrine kati şekilde karşı olduğu; Türkiye'nin NATO operasyonlarına da "geçten geçe" destek verdiği belirtilen yazıda, bölgeye savaş gemileri ve son olarak bir yardım gemisi gönderilmesinin "dışlanmamak" ve "Türkiye'nin bölgesel süpergüç olma iddiasının zedelenmemesi" için atılan adımlar olabileceği savunuluyor.

"Türkiye'nin bocalamaları Erdoğan'a atfedilen batı aleyhtarı duygulardan değil daha çok pragmatizm ve biraz da ileri görüşlülükten kaynaklanıyor. Libya'da çalışan 20 bin Türkün büyük bölümü şimdi döndü. Ülkenin isyancılar kazanırsa iptal edilebilecek olan 15 milyar dolar tutarında devam eden sözleşmesi var.

"Ankara'dan savunma uzmanı Lale Kemal, 'Türkiye Kaddafi'nin iktidara tutunması ihtimaline karşı seçeneklerini açık tutmak istiyor' diyor. Erdoğan'ın da tekrar tekrar uyardığı gibi ülke bir iç savaş eşiğinde olabilir ve NATO operasyonları derinleştikçe, sivillerin de ölümü riski artıyor... 12 Haziran'da genel seçim varken, Erdoğan batıyla işbirliği ederek ellerine Libyalıların kanının bulaşmasını istemiyor."

Economist Türkiye için yeni krizin ise Suriye'de ortaya çıktığına dikkat çekiyor ve Erdoğan'ın Suriye lideri Hafız Esad'a tutumunu yumuşatma telkini yapmasının sonuç vermediğini belirtiyor.

"Kürtler protestoculara katılıp Esad'ın adamlarının ateşi altında kalır da binlerce kişi Türkiye sınırını geçmeye başlarsa ne olacak?" diye soruyor yazı; "Türkiye'nin ihtiyacı olan en son şey daha çok isyankar Kürt" diye ekliyor.