Economist: Türkiye seks skandallarında birinci ligde

T24- İngiliz Economist dergisi MHP'deki kaset skandalını yazdı. Dergi, 12 Haziran seçiminde partinin barajı geçememesinin AKP'ye daha fazla milletvekili kazandıracağını ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için cumhurbaşkanlığı şansını güçlendirecek bir anayasa yapılabileceğini belirtti.

Economist özetle şöyle diyor:

"Seks skandallarında Türkiye birinci ligde. Son haftalarda internette yayımlanan görüntü kayıtları sonrasında MHP'den 10 üst düzey yetkili istifa etti.

"Skandalın seçimler üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Birçok MHP yetkilisi skandalın arkasında AKP'nin olduğunu savunuyor. Onlara göre, AKP'nin amacı MHP'yi yüzde 10 barajının altına düşürmek. Şu anda MHP'nin Meclis'te 70 sandalyesi var. MHP'nin barajı geçememesi AKP'ye daha fazla milletvekili kazandıracak ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı şansını güçlendirecek bir anayasa yapabilecek."

Dergi, Erdoğan seçimler öncesinde gözü kara bir şekilde milliyetçi kesimlere oynadığını, Avrupa Birliği konusunda serleştiğini ve Türkiye'nin Kürt sorunu olmadığını söylediğini belirterek şöyle devam ediyor:

"Ama sızan görüntü kayıtlarında AKP'yi suçlamayanlar da var. Emekli MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, kayıtların Bahçeli'den rahatsız olan MHP'lilerin işi olduğunda ısrarlı. Geçen yıl yapılan referandumda Bahçeli'nin anayasa değişikliği paketini reddetme çağrısında bulunmasından bu yana partiye destek azalmaya başladı.“

“Diğer şeylerin yanında, müdahaleci generallerin sivil mahkemelerde yargılanmasına izin veren paket, birçoğunu dindar MHP'lilerin oluşturduğu yüzde 58'lik bir kesim tarafından onaylandı. Bahçeli, kasetlerin arkasında Fethullah Gülen cemaatinin olduğunu söyleyerek öfkeyi daha da artırdı. Cemaat üyelerinin polise sızdığı öne sürülüyor ama bu iddiayı kanıtlamak imkansız. Fakat kasetlerin arkasında kim varsa, şansını zorluyor da olabilir. Zira bazı anketlere göre, başına gelenlerden sonra MHP'ye sempati artmaya başladı. Bahçeli de birçok kişi tarafından ülkücüleri sokaktan çekerek, Kürtlerle Türkler arasında çatışma çıkmasını önleyen lider olarak değerlendiriliyor."