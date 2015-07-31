Economist: Türkiye Orta Doğu'daki kaosu artırıyor

İngiltere'de yayımlanan Economist dergisinin bu haftaki sayısında "Erdoğan'ın tehlikeli hesabı" başlıklı bir makale yer alıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Türkiye'nin Kürt hedefleri bombalayarak Orta Doğu'daki kaosu artırdığı yorumunun yapıldığı makale, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek başlıyor:

"Türkiye'nin Batılı müttefikleri ülkenin aksi cumhurbaşkanından giderek daha da fazla rahatsızlık duyuyorlar. İçeride otoriterleşen Erdoğan anayasayı değiştirerek elinde daha da fazla güç toplamak istiyor. Dışarıda ise, savaşmak için Suriye'ye giden militanların ülkesinden geçişine hoşgörülü davrandı. IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun, ülkedeki hava üslerini kullanmasına da izin vermedi." Türkiye'nin 20 Temmuz'da Suruç'ta 32 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından IŞİD'i bombaladaığını ve hava üslerini ABD uçaklarına açtığını belirten dergi, "bunun ardından birçokları Erdoğan'ın sonunda IŞİD tehdidinin farkına varmış olduğunu umdu" diyor.

Ancak Türkiye'nin şu ana kadar daha çok Kürt hedefleri vurduğuna dikkat çeken dergiye göre, Erdoğan bu operasyonlarla 'sadece bölgedeki savaşın kasvetini artırdı': "PKK, Türkiye'nin Suruç saldırısında parmağı olduğu varsayımıyla, intikam olarak iki yıldır süren ateşkesi bozdu, asker ve polisleri öldürdü. Ancak Erdoğan da dikkatsizce davranıyor. Milliyetçileri Kürt karşıtı hava ile hareketlendirerek, Kürt sorununa kalıcı çözüm şansını tehlikeye atıyor ve IŞİD'e yönelik savaşı zayıflatıyor".

'IŞİD'i bozguna uğratmak kimsenin önceliği değil'

Economist, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarıyla IŞİD'in şu ana kadar tamamen geri çekilmiş olması gerektiğine; ancak bazı çatlaklar da olsa örgütün hala varlığını sürdürdüğüne dikkat çekiyor ve bunun nedenini açıklarken "Asında hiçbir ülkenin önceliği IŞİD'i yenmek değil" diyor.

Dergiye göre ABD'nin önceliği Orta Doğu'daki askeri yükümlülüğünü azaltmak. Suudi Arabistan ve Körfez monarşileri için en büyük tehdit ise İran. İran'ın ana misyonu ise Suriye'deki Esad yönetimine destek olmak. Bölgedeki en güçlü orduya sahip olduğuna dikkat çekilen Türkiye'nin öncelikleri ise şöyle sıralanıyor: "Erdoğan'ın kişisel olarak ana hedefi [Suriye lideri] Esad'dan kurtulmak; ikinci olarak ise Kürtlerin kazanımlarını artrmalarını engellemek istiyor." Dergi Türkiye'nin ABD ile Suriye sınırları içinde kurmak üzere uzlaştığı güvenlikli bölgenin de görünüşe göre "IŞİD'siz bölgedense Kürtsüz bölge" olarak tasarlandığı yorumunu yapıyor.

'Erdoğan krizi siyasi kazanç için kullanıyor'

Economist, birçoklarının Erdoğan'ın krizi ülke içinde kendi siyasi avantajı için kullandığından şüphelendiğini aktarıyor. 'AKP 2002 yılında göreve geldiğinde Erdoğan'ın bir reformist olduğunu ve Kürtlerle anlaşma yoluna gittiğini' belirten dergi, Haziran ayındaki seçimlerde HDP'nin aldığı oylar nedeniyle AKP'nin parlamentoda çoğunluğu kazanamamasının ardından, Erdoğan'ın da Kürt karşıtı kartı kullanmaya başladığını yazıyor.

Cumhurbaşkanının PKK'yı vurarak, olası bir erken seçimde HDP'nin oylarını AKP'ye kaydırmayı ve anayasa değişikliği için gerekli çoğunluğu kazanmayı hedefliyor olabileceği belirtiliyor.

Erdoğan'ı "aşırı derecede kendini beğenmiş" olarak niteleyen dergi, Cumhurbaşkanı'nın bu gururu nedeniyle Türkiye'yi de Orta Doğu'daki ateşe atabileceği yorumunu yapıyor.

Dergiye göre yapılması gerekenler şöyle: "AKP, cumhurbaşkanının entrikacılığını dikkate almayarak merkezdeki bir partiyle koalisyon kurmalı ve Kürtlerle barış müzakerelerine devam etmeli. PKK da yeniden ateşkes ilan etmeli."

Economist'in yazısı "Eğer Türkler ve Kürtler silahlarını birbirleri yerine IŞİD'e doğrulturlarsa, bu Türkiye, Orta Doğu ve dünya için daha iyi olur" ifadesiyle son buluyor.