Economist: Türkiye için en iyi tampon bölge modeli İsrail'inki

Economist dergisi Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin, güneyinde ise Ürdün'ün tampon bölge kurmayı değerlendirdiğini yazdı.

Economist, analizin Türk medyasında Türkiye'nin tampon bölge planı iddialarıyla ilgili haberleri hatırlatıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre dergi, İngiliz Financial Times gazetesinin Ürdün'ün güneyde bir tampon bölge kurmak istediği yönündeki haberinden de bahsettikten sonra özetle şunları yazıyor:

"Bu tür bölgeler daha önce birçok kez tartışıldı. Ancak Suriye çözülürken bunun ivediliği arttı. Birkaç yıl önce amaç Suriyeli muhalifler örgütlenebilecekleri bir alan vermekti."

"Daha sonra savaş kötüye gittiği ve binlerce mülteci kaçtığı için insani yardım temelinde gerekçelendirildi."

"Bugün Suriye'nin komşuları kendilerini korumaya daha ilgililer. Ürdün Kralı'nın bir danışmanı 'Bu bir ulusal güvenlik meselesi' diyor.

ABD eleştiriyor

Economist, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlerin girdikleri süreç nedeniyle kaygılı olduğunu belirtiyor ve ekliyor:

"Her ne kadar Kürtler Erdoğan'ı örtülü bir şekilde IŞİD'i desteklemekle suçlasa da cihatçılar Türkiye için de büyüyen bir sıkıntı."

Economist, güneyde bir tampon bölge kurmanın kuzeyde kurmaya nazaran daha kolay olduğunu belirtiyor ve 50'den fazla grubun oluşturduğu Güney Fırtınası'nın şimdiden Ürdün'den eğitim, maaş ve silah desteğini aldığını bildiriyor.

Economist'e göre tampon bölgelerin kurulmasının önündeki en büyük engelse, buna karşı çıkan ABD.

Economist son olarak Ürdün ve Türkiye'nin başarabilecekleri en iyi tampon bölge modelinin İsrail'inki olduğunu yazıyor.

Dergi, Suriye'nin İsrail sınırında daha kısa ve BM'nin gözetlediği tampon bölge benzeri alan bulunduğunu ve İsrail'in Suriye'nin komşuları arasındaki en güvenli ülke olarak gözüktüğünü belirtiyor.