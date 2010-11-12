-ECONOMIST: TÜRKİYE DAHA FAZLA ŞEY YAPMALI LONDRA (A.A) - 12.11.2010 - İngiliz Economist dergisi, AB Komisyonunun Türkiye ile ilgili bu hafta açıkladığı İlerleme Raporu konusunda, "Türkiye'nin bir dahaki sefere daha iyi bir rapor alabilmek için daha fazla şey yapması gerektiğini" yazdı. Dergi, bu haftaki sayısında, AB Komisyonunun Türkiye ile ilgili açıkladığı İlerleme Raporunda basın özgürlüğüne ilişkin eleştirilere ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dergiye verdiği mülakata yer verdi. Makalede, Cumhurbaşkanı Gül'ün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten Chatham House ödülünü aldığı gün, AB Komisyonunun, Türkiye ile ilgili İlerleme Raporunu yayımladığına ve bunun bir tesadüf olduğuna dikkat çekilerek, "Brüksel'in Türkiye'ye yönelttiği eleştirilerin bu nedenle daha çok dikkat çektiği, ancak Gül'ün bu eleştirileri karşılayıp geri döndürebildiği" kaydedildi. İlerleme Raporunda, "AB'nin her zamanki gibi Türkiye'den liman ve havalimanlarını Kıbrıslı Rumlara açmasını istediğini" yazan dergi, ancak Cumhurbaşkanı Gül'ün tek taraflı tavizi reddettiğini belirtti. Dergi, "Kendisine ev sahipliği yapan İngilizlerin de, Kıbrıslı Rumların daha fazla tavizde bulunmaları gerektiği konusuna katıldığını sessiz sedasız ortaya koyduklarını" bildirdi. Türkiye'nin AB sürecinin ilerlemediğini, çünkü birçok müzakere başlığının Kıbrıs ya da başka AB ülkeleri tarafından engellendiğini yazan Economist, Cumhurbaşkanı Gül'ün, "Türkiye'nin fasıllar açılmasa da AB'ye katılım için reformları uygulamayı sürdüreceğini ve sonunda Türklerin üyeliği reddedebileceğini" söylediğini kaydetti. Gül'ün "Türkiye'nin Batıya sırtını döndüğüne" ilişkin iddiaları reddettiğini yazan Economist, Cumhurbaşkanı'nın, bu iddiaları "psikolojik baskı" olarak nitelediğini yazdı. Dergi ayrıca, "Türkiye'nin, ABD'nin füze savunma sisteminin kurulmasını kabul etmesi durumunda, İsrail'e karşı sert tavrı ve İran'a karşı sergilediği yumuşak tutuma rağmen, tekrar Batının gözüne gireceğinden emin olduğu" tespitini yaptı. Komisyonun raporunda olumlu bazı bölümlerin de bulunduğuna dikkat çekilen makalede, bu bölümler, "dini azınlıkların hakları, Kürtçe yayınlar konusundaki sınırlamaların gevşetilmesi, ceza kanunundaki iyileşmeler, sivillerin ordu üzerindeki kontrolünü artıran yeni anayasal tedbirler ve okullarda Ermenice ders kitapların kabulü" olarak sıralandı. Ancak komisyonun raporunda Türkiye'deki basın özgürlüğünün eleştirildiğini kaydeden dergi, Cumhurbaşkanı Gül'ün bu eleştirileri reddettiğini, basın özgürlüğünün Türk demokrasisinin köşe taşlarından biri olduğunu söylediğini ve "Herkes istediğini yazmakta özgür" dediğini bildirdi.