Economist: Türk şirketleri için hayat zor

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Britanyalı Economist dergisi, Türkiye'nin ABD'den satın aldığı F-35 uçaklarının, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle teslim edilememesinin Türk şirketlere yaklaşık 9 milyar dolar değerinde sözleşme kaybettirdiğini yazdı.

"Türk şirketleri için hayat zor" başlıklı yazıda, havacılık ve savunma sanayi firmalarına parça üretimi yapan Kale Grubu'nun F-35 savaş uçağı için de motor parçaları ürettiği belirtilerek, "Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'dan geçen yıl aldığı füze savunma sistemleri nedeniyle Amerikan hükümeti, NATO müttefiki olan Türkiye'nin F-35 savaş uçakları projesindeki katılımını askıya aldı. Türkiye'nin hava kuvvetleri, 100 uçak sipariş etti ancak hiçbiri teslim edilmedi. Türk firmaları, yaklaşık 9 milyar dolar değerinde sözleşme kaybetti, Kale Grubu da en çok etkilenenler arasındaydı, ardından da Covid-19 pandemisi geldi" ifadeleri kullanıldı.

Yazıda, "Türkiye'de iş yapmak cesaret ister. Son 5 yılda, ülkede ticari güvenliği engelleyen birçok şey oldu: düzinelerce terör saldısı, döviz krizi, bir darbe girişimi ve ardından muhaliflere karşı baskı, Avrupa ve ABD ile diplomatik anlaşmazlıklar ve 7 güçlü bölücü seçim... Ancak hiçbiri şirketleri, Covid-19 pandemisi kadar hazırlıksız yakalamadı" ifadelerine yer verildi.